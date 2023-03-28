Предчувствие грандиозного шухера: зачем Аксенову собственная частная армия и при чем здесь Пригожин

Крымский гауляйтер привлекает немалые ресурсы для вооружения своих наемников

Самопровозглашенный "премьер-министр" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов создал собственную частную военную компанию "Конвой". По информации российского издания "Важные новости", которое пообщалось с ее бывшим наемником, боевой армейский резерв дислоцируется в Херсонской области, а готовят бойцов на тренировочном полигоне в поселке Перевальное под Симферополем. Также сообщается, что ЧВК связана с опальным "поваром путина" Евгением Пригожиным, а руководят ею бывшие вагнеровцы.

"Телеграф" выяснял, зачем крымскому гауляйтеру понадобилась частная военная компания, и о чем может свидетельствовать его сближение с врагом Минобороны рф Пригожиным.

На выход из Крыма под "Конвоем"

После провала блицкрига путинских захватчиков в Украине создание частных военных компаний стало своеобразным мейнстримом среди глав российских регионов. С приближением контрнаступательной операции ВСУ, запланированной на начало лета этого года, черед обезопасить себя собственной мини-армией дошла и до крымских коллаборантов.

Около четырех месяцев назад в информпространстве начали появляться первые упоминания о ЧВК "Конвой", владельцем которого является назначенный кремлем "глава" Крыма Сергей Аксенов. Вербовка добровольцев на службу через Telegram-каналы началась в ноябре 2022 года. По данным российских журналистов, содержание группировки – от питания и экипировки до вооружения и танков – финансируется внебюджетными средствами, которые "находит" сам крымский гауляйтер.

Сергей Аксенов посетил тренировочную базу "Конвоя"

Бывший член этого подразделения рассказал, что на момент его зачисления там насчитывалось около 300 бойцов, которые подписывали сразу два контракта: с Минобороны рф и собственно ЧВК. В дальнейшем наемников Аксенова тренировали на базе под Симферополем, после чего отправляли на южное направление ведения боевых действий в Херсонскую область. Ежемесячно бойцам выплачивали 200 тысяч рублей (командованию – 300) и обещали "землю в Крыму и Абхазии", если продержатся на службе в течение года.

По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, создание ЧВК свидетельствует о том, что оккупационная "власть" Крыма не рассчитывает на эффективную защиту полуострова вооруженными силами рф во время контрнаступления ВСУ. Кроме того, если на содержание подразделения все же тратятся государственные средства, то это удобный способ отмывания денег.

"Регулярной армии у россии уже давно нет, есть только мобилизационная, и она гораздо слабее. Аксенов может обещать защитить Крым, однако создать действительно мощную силовую структуру ему не удастся. Такая ЧВК может насчитывать максимум несколько тысяч бойцов. Равняться на Пригожина (в состав его ЧВК входят около 50 тысяч наемников) Аксенову не стоит, ведь на вербовку вагнеровцев из заключенных в свое время был предоставлен карт-бланш от российских властей", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Среди крымчан немало тех, кто откровенно боится возвращения полуострова под контроль Украины, ведь в таком случае им придется либо убегать в соседнюю россию, либо нести уголовную ответственность за сотрудничество с оккупационной "администрацией" и участие в аннексии АРК. Исходя из этого, можно предположить, что граждане, еще осенью сбегавшие от мобилизации, чтобы не стать пушечным мясом где-то под Бахмутом, добровольно подпишут контракты с "Конвоем", ведь на этот раз от результатов боевых действий будет зависеть их будущее.

По словам Олега Жданова, аналогичная ситуация наблюдалась в самопровозглашенных фейковых республиках "Л/ДНР". Там к участию в боевых действиях активно привлекались именно те, кто способствовал оккупации региона во время гибридной агрессии россии на востоке Украины.

"Несмотря на это, никакие ЧВК не помогут россии удержать полуостров. Крым, вероятно, будет освобождаться путем дистанционного огневого поражения и последующей зачистки территории от коллаборантов и сепаратистов. Бахмутского сценария там ожидать не стоит. Если оккупанты начнут сопротивляться, это приведет исключительно к кровопролитию с их стороны", — отмечал Олег Жданов.

Стоит отметить, что на оккупированной части Херсонской области (граничащей с Крымом) не наблюдается критического увеличения контингента российских военных. По словам руководительницы объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, оккупанты пытаются подтягивать определенный мобилизационный ресурс на Херсонщину, поскольку понимают, что помощь им понадобится.

"Вполне вероятно, что они будут продолжать эти маневры, а то, что они используют Крым, как подготовительную базу, — это привычная практика, мы это знаем, но досягаемость нашего оружия к крымским локациям есть", — сказала спикер в эфире телемарафона.

Привлечение Пригожина – холодный расчет

Интересным фактом является то, что весь командный состав "Конвоя" — бывшие члены ЧВК "Вагнера". Так, правая рука Евгения Пригожина и куратор его бойцов в ЦАР и на Мадагаскаре Константин Пикалов с позывным "Мазай" значится в российском реестре юрлиц атаманом казачьего общества "Конвой", а оно, в свою очередь, является основателем "Военно-охранной компании" с которым и заключают контракты наемники Аксенова.

"Конвоем" командует Константин Пикалов

Следует отметить, что имена крымского гауляйтера и "повара путина" в последнее время все чаще появляются рядом в российской печати. В разгар конфликта между Пригожиным и Минобороны рф из-за якобы снарядного голода вагнеровцев, Аксенов публично поддержал владельца ЧВК и призвал "привести в чувство" виновных в срыве поставок боеприпасов наемникам.

По словам политического эксперта, председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, сотрудничая с Пригожиным, Аксенов почти ничем не рискует, ведь, несмотря на сегодняшнее сомнительное положение владельца ЧВК "Вагнера", он находится в конфликте не лично с путиным, а лишь с частью кремлевских элит, образовавших "антипригожинскую коалицию". Сам же глава кремля наоборот поддерживает противостояние между разными группировками в своем окружении и буквально "стравливает" их между собой.

"В какой-то момент Пригожин начал вести себя слишком нагло и агрессивно, в нем увидели угрозу и потому решили "поставить на место". Но он однозначно еще нужен путину. Где именно — в Африке или в Украине — вопрос тактики. Поэтому его сотрудничество с Аксеновым не принесет последнему проблем с кремлем", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Более того, поддерживая Пригожина в конфликте с Минобороны и привлекая его к созданию собственной ЧВК, крымский гауляйтер руководствовался отнюдь не дружескими чувствами к "повару путина", а осознанием своей зависимости от него. Как отмечает Владимир Фесенко, именно владелец "Вагнера", глава Чечни Кадыров и финансист "русского мира" Малафеев принимали участие в организации аннексии Крыма, ставшей билетом в "большую политику" для Аксенова. Кроме того, у Пригожина уже есть опыт в создании и развитии ЧВК, поэтому он лучший кандидат на роль пособника в этом деле.

"Аксенов понимает, что российские власти в Крыму сейчас под угрозой, поэтому берет пример с региональных глав рф и крупных государственных компаний, которые уже создали собственные мини-армии. Все они боятся, что война может прийти в россию, и это будет война за власть, возможно, с переделом территорий. Сейчас вопрос собственной безопасности для этих людей очень важен, поэтому каждому из них необходим собственный силовой ресурс или связи с такими людьми, как Кадыров и Пригожин, чтобы иметь возможность использовать их ресурсы. На регулярную армию рф в таких условиях никто надеяться не будет", - объясняет политолог Фесенко.

Очевидно, что с приближением деоккупации полуострова Аксенов все больше будет нуждаться в защите и обеспечении побега из Крыма, говорит эксперт. Именно организация вывоза членов семьи, имущества и средств в россию, а не защита территории, – одна из самых веских причин для создания гауляйтером собственной ЧВК.