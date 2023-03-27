россия ночью атаковала Киев, были взрывы: воздушная тревога в половине областей Украины
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Сообщается о работе ПВО
На территории Украины вновь объявлена масштабная воздушная тревога, а звуки взрывов были слышны в Киеве.
Как сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации, в области есть угроза применения ударных дронов, а потому жителей призвали проследовать в укрытия.
После этого там сообщили, что в области слышали звуки работы ПВО, а также что угроза сохраняется непосредственно и для столицы.
"Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги. Но ни в коем случае не фиксируйте работу наших защитников!", — говорится в сообщении.
Городской глава Виталий Кличко в свою очередь сообщил о взрывах в двух районах.
"Взрывы в столице, предварительно – в Оболонском и Святошинском районах. Все службы следуют на место. Подробности — позже", — написал он.
Позже он отметил, что в Святошинском районе из-за этого произошел пожар в здании магазина.
Стоит отметить, что воздушная тревога была объявлена во многих областях Украины, а в мониторинговых группах сообщают, что это связано с запуском очередной волны ударных беспилотников.
Как сообщалось ранее, 22 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью и попали в жилую многоэтажку. Вследствие удара пострадали 34 человека, один из которых позже скончался в больнице.