Обстрел Запорожья: спасатели завершили разбор завалов (фото)

Один из пострадавших скончался в больнице

В Запорожье завершены спасательные работы на месте попадания российской ракеты в жилую многоэтажку.

Как проинформировал глава МВД Игорь Клименко, спасателям удалось достать из-под завалов шестерых людей, а также ликвидировать пожар в двух многоэтажках.

"Пострадали 34 человека. 29 госпитализированы, из них 3 детей. К сожалению, один человек скончался в больнице", — отметил министр.

Он также поблагодарил волонтеров, которые присоединились к спасателям и работникам коммунальных служб во время разборов завалов.

Клименко пообещал, что все причастные к военному преступлению россиян будут привлечены к ответственности.

Как сообщалось ранее, ракетный удар по Запорожью был нанесен ближе к полудню 22 марта. При этом местные жители заверяют, что слышали по меньшей мере 4 взрыва.

Позже в командовании Воздушных сил сообщили, что удар был произведен из РСЗО, вероятно, "Торнадо-С". От пуска до попадания проходят секунды, поэтому сирена сработала позже.

Напомним, в ночь на 22 марта российские захватчики атаковали украинские города дронами. Всего оккупанты запустили 21 беспилотник, из которых 16 удалось уничтожить.