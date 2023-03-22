Удар россиян по многоэтажке в Запорожье: новые видео и фото трагедии

Сегодня, 22 марта, российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Запорожью. Одна из запущенных вражеских ракет прилетела в жилой девятиэтажный дом, расположенный напротив одного из крупных ТРЦ города.

После случившейся трагедии сеть начала наполняться множеством фотографий и видео с места происшествия. Так, кадры, на которых показан тот самый дом, пострадавших от российской атаки, опубликовали в Telegram-канале "Суспільне Запоріжжя".

На кадрах видно, что в квартирах в результате вражеского прилета начался пожар. Окна практически во всем доме были выбиты. На месте происшествия работают спасательные службы.

На ракетный террор захватчиков отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он опубликовал пост с видео, на котором показано прямое попадание ракеты в жилую многоэтажку.

"россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", — сказал президент.

В Запорожской областной военной администрации также опубликовали ряд фотографий с места происшествия отметив, что рядом нет ни единой военной цели.

"Ни одной военной цели! Две российские ракеты в жилую многоэтажку – стратегическую цель для войск государства-террориста. Очередное военное преступление совершено в спальном районе многотысячного города!", — говорится в сообщении ОВА.

Запорожский волонтер Стас Стойков, возле дома которого разорвалась ракета, показал на видео, что произошло с его квартирой и в момент записи ролика прогремел еще один мощный взрыв.

В то же время в сети сообщают, что одна из запущенных оккупантами ракет не взорвалась и сейчас торчит из крыши многоэтажного дома.

Жителей этого дома сейчас эвакуируют.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 22 марта российские захватчики совершили очередную атаку дронами по украинским городам. Враг запустил несколько десятков "Шахедов".