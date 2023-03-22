Удар росіян по багатоповерхівці у Запоріжжі: нові відео та фото трагедії
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У мережі було опубліковано відео прямого влучення ракети в багатоповерхівку
Сьогодні, 22 березня, російські окупанти в черговий раз завдали ударів по Запоріжжю. Ворожа ракета прилетіла до житлового дев’ятиповерхового будинку, розташованого навпроти одного з великих ТРЦ міста.
Після трагедії мережа почала наповнюватися безліччю фотографій і відео з місця події. Так, кадри, на яких показано цей будинок, постраждалий від російської атаки, опублікували в Telegram-каналі "Суспільне Запоріжжя".
На кадрах видно, що у квартирах внаслідок ворожого прильоту почалася пожежа. Вікна практично у всьому будинку були вибиті. На місці події працюють рятувальні служби.
На ракетний терор загарбників відреагував президент України Володимир Зеленський. У своєму Telegram-каналі він опублікував пост з відео, на якому показано пряме влучення ракети до житлової багатоповерхівки.
"росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей", — сказав президент.
У Запорізькій обласній військовій адміністрації також опублікували низку фотографій з місця події, зазначивши, що поряд немає жодної військової цілі.
"Жодної військової цілі! Дві російські ракети в житлову багатоповерхівку – стратегічну мету для військ держави-терориста. Черговий воєнний злочин скоєно у спальному районі багатотисячного міста!", — Ідеться в повідомленні ОВА.
Запорізький волонтер Стас Стойков, біля будинку якого розірвалася ракета, показав на відео, що сталося з його квартирою і на момент запису ролика пролунав ще один потужний вибух.
Водночас у мережі повідомляють, що одна із запущених окупантами ракет не вибухнула і зараз стирчить із даху багатоповерхового будинку.
Мешканців цього будинку зараз евакуюють.
За інформацією секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, наразі відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років). 11 дорослих госпіталізовано (з них четверо перебувають у важкому стані, семеро – у середньому).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 22 березня російські загарбники здійснили чергову атаку дронами по українським містам. Ворог запустив кілька десятків "Шахедів".