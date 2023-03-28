Пошла пена изо рта: в россии загадочно умерли трое курсантов военной академии

Что стало причиной смерти парней пока неизвестно

В военной академии связи, расположенной неподалеку от российского Санкт-Петербурга, загадочно скончались трое курсантов. Перед смертью у всех изо рта пошла пена.

Как во вторник, 28 марта, сообщил Telegraм-канал Baza, инцидент произошел на учебной базе военной академии связи имени Буденного в городе Сертолово. Там юноши проходили службу по контракту.

Предварительно известно, что накануне смерти все трое были в увольнении, а вечером вернулись на построение. Уже к утру, около 7 часов им внезапно стало плохо: у курсантов пошла пена изо рта и начались эпилептические приступы.

Несмотря на все попытки нормализовать состояние воспитанников военного учебного заведения, сделать это медикам все же не удалось. Все трое скончались.

Что именно повлекло их смерть пока неизвестно. Все обстоятельства трагического события будут устанавливаться следователями.

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