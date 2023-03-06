"Нормальный парень, помог ВСУ": соцсети о срочнике в россии, который расстрелял побратимов

Военный не стал стрелять в воздух, чтобы предупредить других. Зато сразу открыл огонь по целям

В одной из воинских частей в Курской области россии, ночью на 6 марта произошла стрельба. Один из находившихся на страже срочников открыл огонь на поражение, попав в двух своих товарищей. Один из них погиб на месте, другой — тяжело ранен. Инцидент спровоцировал появление большого количества шуток среди пользователей Сети, которые не устают смеяться над представителями так называемой "второй армии мира".

Как пишут российские Telegram-каналы, боец-срочник, по имени Магомед, стоявший ночью на посту часовым, заметил движение неподалеку от себя, после чего крикнул "Стой! Кто идет?". Когда ответ на вопрос не получил, сразу открыл огонь на поражение из автомата Калашникова.

Впоследствии уже стало известно, что это были два других срочника из его части. Один из них, 19-летний Тамир, получил травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, и погиб мгновенно. А вот другой 22-летний Владислав госпитализирован с ранениями.

Известно, что все трое были военными 37-й мотострелковой бригады (в/ч 69647) вооруженных сил россии. Службу несли около 8 месяцев, поэтому непонятным остается тот факт, почему двое товарищей на команду часового ответа не дали.

Пользователей Сети этот факт уже привычно порадовал. В частности, украинский блоггер Сергей Стерненко в своем Telegram саркастически написал, что "спецоперация в Курской области идет по плану ". В то же время большинство срочника-виновника хвалят, мол, все сделал правильно, но все же жаль, что так мало россиян подстрелил.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в одном из российских городов прохожий прямо посреди белого дня открыл из ружья стрельбу по людям. Убив нескольких невинных, он застрелился сам.