"Нормальний хлопець, допоміг ЗСУ": соцмережі про строковика в росії, який розстріляв побратимів

Військовий не став стріляти у повітря, аби попередити інших. Натомість одразу відкрив вогонь по цілях

В одній з військових частин у Курської області росії, уночі на 6 березня сталася стрілянина. Один зі строковиків, який перебував на варті, відкрив вогонь на ураження, поціливши у двох своїх товаришів. Один із них загинув на місці, інший — тяжко поранений. Інцидент спровокував появу великої кількості жартів серед користувачів Мережі, які не втомлюються сміятися з представників так званої "другої армії світу".

Як пишуть російські Telegram-канали, боєць-строковик, на ім'я Магомед, який стояв уночі на посту вартовим, помітив рух неподалік себе, після чого крикнув "Стій! Хто йде?". Коли відповіді на запитання не отримав, одразу відкрив вогонь на ураження з автомата Калашникова.

Згодом вже стало відомо, що це були двоє інших строковики з його частини. Один з них, 19-річний Тамір, отримав травми, що виявилися несумісними із життям, тож загинув миттєво. А от інший — 22-річний Владислав госпіталізований із пораненнями.

Наразі відомо, що усі троє були військовими 37-ї мотострілецької бригади (в/ч 69647) збройних сил росії. Службу несли близько 8 місяців, тому незрозумілим залишається той факт, чому двоє товаришів на команду вартового відповіді не дали.

Користувачів Мережі цей факт вже звично повеселив. Зокрема, український блогер Сергій Стерненко у своєму Telegram саркастично написав, що "спецоперація в Курській області йде за планом". Водночас більшість строковика-винуватця хвалять, мовляв, все зробив правильно, але, все ж шкода, що так мало росіян підстрелив.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в одному із російських міст перехожий прямо посеред білого дня відкрив з рушниці стрілянину по людях. Вбивши кількох невинних він застрелився сам.