Пішла піна з рота: у росії загадково померли троє курсантів військової академії

Що стало причиною смерті молодиків поки невідомо

У військовій академії зв'язку, що розташована неподалік російського Санкт-Петербурга загадково померли троє курсантів. Перед смертю у всіх з рота пішла піна.

Як у вівторок, 28 березня, повідомив Telegraм-канал Baza, інцидент стався на навчальній базі військової академії зв'язку імені Будьонного у місті Сертолово. Саме там юнаки проходили службу за контрактом.

Попередньо відомо, що напередодні смерті всі троє були у звільненні, а ввечері повернулися на шикування. Вже на ранок, близько 7-ї години їм раптово стало погано: у курсантів пішла піна з рота та розпочалися епілептичні напади.

Попри всі спроби нормалізувати стан вихованців військового навчального закладу, зробити це медикам все ж не вдалося. Усі троє померли.

Що саме спричинило їхню смерть наразі достеменно невідомо. Усі обставини трагічної події встановлюватимуть слідчі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в українському Львові 18-річний курсант державного університету внутрішніх справ застрелився, перебуваючи на посту у караулі. Товариші хлопця повідомили, що він залишив передсмертну записку, в якій пояснив свій вчинок, звинувативши командування, але згодом вона загадково зникла. себе у момент, коли перебував на посту у караулі.