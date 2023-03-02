У Підмосков'ї потруїли жителів будинку разом із тарганами

Мешканців будинку навіть не попередили

У росії знову сталося масове отруєння. Отрута, яка призначалася для тарганів, подіяла і на мешканців багатоповерхівки. Пригода сталася у місті Подольську неподалік москви.

Як пишуть російські ЗМІ, працівники ТЦ "Буратіно", розташованого на першому поверсі п’ятиповерхового будинку, оголосили "війну" тарганам. Близько десятої вечора весь будинок заповнив їдкий запах, люди почали задихатися. П'ятьох людей відвезли до лікарень, решті надали допомогу на місці.

"Різкий запах пішов із ванни та туалету. У мене спочатку різко кашель з'явився, потім потекли шмарклі. Маму, сестру, бабусю і дідуся госпіталізували, вони й досі у лікарні. Маленькому хлопчику з третього поверху викликали реанімацію", — розповіла одна з постраждалих.

Медики діагностували у постраждалих ангіоневротичний набряк, токсичну дію неуточненого характеру та гіпертонічну хворобу. Найважчі симптоми – у дитини. Нині зі співробітниками магазину працює поліція. Нікого з мешканців не попереджали про те, що там збираються виводити тарганів.

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