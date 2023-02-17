Фатальні яйця: в Україні почалися спалахи небезпечної хвороби, серед постраждалих відомий бізнесмен

Аномальний спалах сальмонельозу стався в Україні

В Україні відвідувачі закладів громадського харчування підхопили серйозне харчове отруєння. У всіх випадках люди їли яйця та захворіли на сальмонельоз — гостру кишкову інфекцію, якою цього року в Україні хворіли частіше, ніж зазвичай.

Як повідомляє ТСН, найбільший спалах стався в мережі кафе у Києві. Офіційно до лікарні звернулися лише 5 постраждалих, але за оцінками Держпродспоживслужби реальна кількість хворих сягає понад 50 — вони швидше за все лікуються вдома. Люди підхопили інфекцію в курячих яйцях, які їли в мережі закладів кафе "Honey" на Подолі. Інспектори встановили виробника цих яєць і нині проводять перевірку.

Серед постраждалих від спалаху сальмонельозу є й відомий український бізнесмен Андрій Ставніцер. Він опублікував у себе на сторінці у фейсбуці історію про те, як хворів на сальмонельоз:

Нещодавно я захворів сальмонелою після сніданку в кафе. Пролежав у лікарні 5 днів, з яких 2 дні в принципі не пам'ятаю. Лихоманка, спазми, зневоднення. Мінус 7 кг, яких краще б не існувало, — пише Андрій.

Сам бізнесмен родом з Одеси і за його словами, спалахи хвороби сталися в кількох різних закладах по Україні. Міста він не уточнює:

З неофіційних джерел знаю ще про два фокуси в кількох українських закладах. 40+ людей, і це єдині, про яких я знаю. Таке враження, що всі заклади отримали яйця від одного постачальника — "Ясенсвіт". Я не можу сказати це точно, але це саме те, що я чув. Дуже неприємно, м'яко кажучи. Тобто не хотілося б відчути таких тортур від якогось яйця пашот, — йдеться у дописі.

За словами очільника управління Держпродспоживслужби у Києві Олега Рубана, інформація, що це саме виробник "Ясенсвіт" призвів до отруєння у Києві — не підтвердилася. Постачальник інший і його зараз шукають. Водночас підприємець здивований такій заяві та зазначає, що в службі не знають, в якому місті підприємець їв заражені яйця.

Гайз, голова Держпродспожив служби каже, що з "Ясенсвіт" все добре, хоча він не знає де я їв, що я їв чи навіть у якому місті… шо відбувається? — пише він у коментарях під своїм дописом. Деякі підписники Андрія кажуть, що теж нещодавно перехворіли, або чули про спалахи. Усі пов’язують це з одним виробником яєць.

Нагадаємо, що в Україні у зв’язку з війною прогнозували сплеск інфекцій — у тому числі й кишкових. До цього, зокрема, призводитимуть проблеми з логістикою. Раніше "Телеграф" писав про те, як вберегтися від харчових отруєнь.