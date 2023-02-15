Піна з рота і точка: в росії десятки людей серйозно отруїлися їжею із доставки здорового харчування

Здорове харчування закінчилося важкою формою сальмонельозу

На росії пів сотні людей отруїлися їжею з сервісу здорового харчування Good Food. Масове отруєння відбулося у місті Ростов-на-Дону, де рік почався з пожежі та вибухів.

Новинні телеграм-канали поширили відео ростовчанки Ірини, якій донька подарувала місячний абонемент на харчування в Good Food. За 25 тисяч рублів бренд підбирав жінці щоденний раціон з нежирної їжі із начебто суворо підрахованими калоріями.

Протягом місяця росіянка та її хлопець харчувалися нормально. Однак днями чоловіку стало дуже погано. З сильним болем у животі, рвотою та температурою під 40 його доправили до лікарні. Там стало зле й самій Ірині. За її словами, блювання було настільки сильним, що з рота йшла піна.

Як стало відомо згодом, в Ростові сталося масове отруєння їжею з Good Food. Нині у лікарні перебувають близько 50 осіб — усі з гострим гастроентеритом та важкою формою сальмонельозу. У росіян не припиняється діарея, біль в животі і тримається висока температура.

Як виявив Росспоживнагляд, дієтична їжа Good Food виготовлялася з масовими порушеннями на виробництві. Зокрема, інгредієнти для страв брали бозна-де, без будь-якої ліцензії. А у співробітників не було медичних книжок. Зазначається, що бренд обслуговував щомісячно 15 тисяч клієнтів, а за день виготовляв майже тонну продуктів.

Нагадаємо, що це не єдине нещастя, яке сталося цими днями із росіянами. Так, хамовитих російських футболістів побили гравці української команди "Минай".Також мешканці рф залишилися без "Віагри".