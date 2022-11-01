Колишній міністр оборони спантеличив мережу розповіддю про отруєння пельменями

Ексміністр дав поради українцям у зв’язку з відключенням електроенергії

Перебої з електроенергією, які зараз відбуваються в українських містах, позначаються на роботі побутових електроприладів у будинку. Наприклад, якщо холодильник простоїть відключеним тривалий час, продукти в ньому можуть зіпсуватися або термін їх зберігання знизиться.

Ексміністр оборони Анатолій Гриценко на своїй сторінці у Facebook присвятив цій темі окремий пост, в якому дав рекомендації українцям, як не отруїтися рибою та м’ясом, які лежать у холодильнику під час перебоїв зі світлом.

"Стежте за холодильниками/морозилками, особливо хто на виїзді й не знає, як надовго вимикається електрика вдома. Якщо м’ясні або рибні продукти розморозилися, потім знову заморозилися, а ви про це не знали, — може бути лихо", — пише Гриценко.

Також він навів у приклад випадок, коли вживання пельменів стало фатальним для людини.

"Знаю випадок, коли люди повернулися додому після тривалого виїзду і сильно отруїлися пельменями, які перебували у морозилці, молоду жінку лікарі врятувати не змогли", — зазначив ексміністр оборони.

Анатолій Гриценко радить позбавлятися таких продуктів, якщо вони знаходилися в холодильнику або морозилці під час відключення світла.

Пост Гриценко у Facebook

У коментарях під постом колишнього міністра оборони викликали бурхливу реакцію користувачів. Один із них зазначив, що якщо вже розморожені пельмені злиплися і заморозилися, то, найімовірніше, їх і без того ніхто не вживав би.

Також частина користувачів взагалі порахувала пост ексміністра недоречним, та й непрактичним.

Нагадаємо, видання "Телеграф" повідомляло про кілька простих способів, які допоможуть захистити техніку при відключенні електрики.