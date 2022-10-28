Які запаси їжі зробити у разі відключення електрики: список обов’язкових продуктів
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Нутриціолог назвала продукти, які обов’язково мають бути вдома
Через обстріли рф по об’єктах енергетики в багатьох містах України спостерігаються перебої зі світлом. У разі відключення електрики варто продумати, чим ви харчуватиметеся, особливо, якщо світла не буде кілька днів.
Про те, якими продуктами варто запастися на випадок блекауту, розповідає нутриціолог Сніжана Ворошилова у Instagram. Важливо, щоб їжа могла зберігатись без холодильника. Дуже виручить газова плита або хоча б невеликий пальник із балоном, а також термос.
Нутриціолог наголошує, що 60% запасів їжі мають бути такими, що не вимагають приготування, 30% — продукти, що заливаються окропом (каші швидкого приготування, похідна їжа), 10% — те, що швидко готується. Зберігати все можна в одній коробці на балконі, наприклад.
Якими продуктами потрібно запастися на випадок вимкнення електроенергії:
- Чиста питна вода (близько 20 літрів на людину)
- Крупи: гречка, вівсяна та кукурудзяна каші швидкого приготування
- Хлібці, крекери
- Консервовані білкові продукти: печінка тріски, оселедці в олії, тушонка (простий рецепт раніше розповідав "Телеграф"), скумбрія, ставрида, квасоля, нут, овочевий мікс
- Молочні продукти: молоко та вершки ультрапастеризовані тривалого зберігання, сир у вакуумній упаковці твердий або вершковий (у запаяних баночках), сухе молоко (кокосове або коров’яче)
- Горіхи (грецькі, мигдаль) та насіння несмажені (соняшникові, гарбузові)
- Сухофрукти без цукру (не цукати): яблука, родзинки, курага, банан, чорнослив
- Сублімовані продукти або висушені (цибуля, червоний перець, морква, часник), які можна додати до каші швидкого приготування
- Сушене м’ясо куряче, індиче, яловиче
- Шоколад або так звані корисні солодощі
- Чай, мелена кава, какао
- Сало у вакуумній упаковці
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