Які запаси їжі зробити у разі відключення електрики: список обов’язкових продуктів

Нутриціолог назвала продукти, які обов’язково мають бути вдома

Через обстріли рф по об’єктах енергетики в багатьох містах України спостерігаються перебої зі світлом. У разі відключення електрики варто продумати, чим ви харчуватиметеся, особливо, якщо світла не буде кілька днів.

Про те, якими продуктами варто запастися на випадок блекауту, розповідає нутриціолог Сніжана Ворошилова у Instagram. Важливо, щоб їжа могла зберігатись без холодильника. Дуже виручить газова плита або хоча б невеликий пальник із балоном, а також термос.

Нутриціолог наголошує, що 60% запасів їжі мають бути такими, що не вимагають приготування, 30% — продукти, що заливаються окропом (каші швидкого приготування, похідна їжа), 10% — те, що швидко готується. Зберігати все можна в одній коробці на балконі, наприклад.

Якими продуктами потрібно запастися на випадок вимкнення електроенергії:

Чиста питна вода (близько 20 літрів на людину)

Крупи: гречка, вівсяна та кукурудзяна каші швидкого приготування

Хлібці, крекери

Консервовані білкові продукти: печінка тріски, оселедці в олії, тушонка (простий рецепт раніше розповідав "Телеграф"), скумбрія, ставрида, квасоля, нут, овочевий мікс

Молочні продукти: молоко та вершки ультрапастеризовані тривалого зберігання, сир у вакуумній упаковці твердий або вершковий (у запаяних баночках), сухе молоко (кокосове або коров’яче)

Горіхи (грецькі, мигдаль) та насіння несмажені (соняшникові, гарбузові)

Сухофрукти без цукру (не цукати): яблука, родзинки, курага, банан, чорнослив

Сублімовані продукти або висушені (цибуля, червоний перець, морква, часник), які можна додати до каші швидкого приготування

Сушене м’ясо куряче, індиче, яловиче

Шоколад або так звані корисні солодощі

Чай, мелена кава, какао

Сало у вакуумній упаковці

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