Бывший министр обороны озадачил сеть рассказом об отравлении пельменями

Экс-министр дал советы украинцам в связи с отключением электроэнергии

Перебои с электроэнергией, которые сейчас происходят в украинских городах, сказываются на работе бытовых электроприборов в доме. К примеру, если холодильник простоит отключенным длительное время, продукты в нем могут испортиться или же срок их хранения снизится.

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook посвятил этой теме отдельный пост, где дал рекомендации украинцам, как не отравиться рыбой и мясом, которые лежат в холодильнике во время перебоев со светом.

"Следите за холодильниками/морозилками, особенно во время отъезда и когда не знаете, как надолго выключается электричество дома. Если мясные или рыбные продукты разморозились, потом снова заморозились, а вы об этом не знали, может быть беда", — пишет Гриценко.

Также он привел в пример случай, когда употребление пельменей стало фатальным для человека.

"Знаю случай, когда люди вернулись домой после длительного отъезда и сильно отравились пельменями, находившимися в морозилке, молодую женщину врачи спасти не смогли", — отметил экс-министр обороны.

Анатолий Гриценко советует избавляться от таких продуктов, если они находились в холодильнике или морозилке во время отключения света.

Пост Гриценко в Facebook

В комментариях под постом советы бывшего министра обороны вызвали бурную реакцию пользователей. Один из них отметил, что если уж размороженные пельмени слиплись и заморозились, то, вероятнее всего, их и без того никто не стал бы употреблять.

Также часть пользователей и вовсе посчитала пост экс-министра неуместным, да и непрактичным.

Напомним, издание "Телеграф" сообщало о нескольких простых способах, которые помогут защитить технику при отключении электричества.