Какие запасы еды сделать на случай отключения электрики: список обязательных продуктов

Нутрициолог назвала продукты, которые обязательно должны быть дома

Из-за обстрелов рф по объектам энергетики во многих городах Украины наблюдаются перебои со светом. В случае отключения электричества стоит продумать, чем вы будете питаться, особенно, если света не будет несколько дней.

О том, какими продуктами стоит запастись на случай блэкаута, рассказывает нутрициолог Снежана Ворошилова в Instagram. Важно, чтобы еда могла храниться без холодильника. Очень выручит газовая плита или хотя бы небольшая горелка с баллоном, а также термос.

Нутрициолог подчеркивает, что 60% запасов еды должны быть такими, что не требуют приготовления, 30% — продукты, которые заливаются кипятком (каши быстрого приготовления, походная еда), 10% — то, что быстро готовится. Хранить все можно в одной коробке на балконе, к примеру.

Какими продуктами нужно запастись на случай отключения электроэнергии:

Чистая питьевая вода (около 20 литров на человека)

Крупы: гречка, овсяная и кукурузная каши быстрого приготовления

Хлебцы, крекеры

Консервированные белковые продукты: печень трески, селедка в масле, тушенка (простой рецепт ранее рассказывал "Телеграф"), скумбрия, ставрида, фасоль, нут, овощной микс

Молочные продукты: молоко и сливки ультрапастеризованные длительного хранения, сыр в вакуумной упаковке твердый или сливочный (в запаянных баночках), сухое молоко (кокосовое или коровье)

Орехи (греческие, миндаль) и семечки нежареные (подсолнечные, тыквенные)

Сухофрукты без сахара (не цукаты): яблоки, изюм, курага, банан, чернослив

Сублимированные продукты или высушенные (лук, красный перец, морковь, чеснок), которые можно добавить в кашу быстрого приготовления.

Сушеное мясо куриное, индюшиное, говяжье

Шоколад или так называемые полезные сладости

Чай, молотый кофе, какао

Сало в вакуумной упаковке

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