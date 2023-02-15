Пена изо рта и точка: в России десятки людей серьезно отравились едой из доставки здоровой пищи

Здоровое питание закончилось тяжелой формой сальмонеллеза

На россии полсотни человек отравились едой из сервиса здорового питания Good Food. Массовое отравление произошло в городе Ростов-на-Дону, где год начался с пожара и взрывов.

Новостные телеграм-каналы распространили видео ростовчанки Ирины, которой дочь подарила месячный абонемент на питание в Good Food. За 25 тысяч рублей бренд подбирал женщине ежедневный рацион по нежирной пище с вроде бы строго подсчитанными калориями.

В течение месяца россиянка и ее парень питались нормально. Однако на днях мужчине стало очень плохо. С сильной болью в животе, рвотой и температурой под 40 его доставили в больницу. Там стало плохо и самой Ирине. По ее словам, рвота была настолько сильной, что изо рта шла пена.

Как стало известно впоследствии, в Ростове произошло массовое отравление едой из Good Food. В настоящее время в больнице находятся около 50 человек — все с острым гастроэнтеритом и тяжелой формой сальмонеллеза. У россиян не прекращается диарея, боли в животе и держится высокая температура.

Как обнаружил Роспотребнадзор, диетическая еда Good Food производилась с массовыми нарушениями на производстве. В частности, ингредиенты для блюд брали где-нибудь, без какой-либо лицензии. А у сотрудников не было медицинских книг. Отмечается, что бренд обслуживал ежемесячно 15 тысяч клиентов, а за день производил почти тонну продуктов.

Напомним, что это не единственное несчастье, которое произошло в эти дни с россиянами. Так, хамовитых российских футболистов избили игроки украинской команды "Минай". Также жители России остались без "Виагры".