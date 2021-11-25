За добу школярі серйозно отруїлися одразу у двох регіонах України: що відомо

В обох випадках діти отруїлися невідомим речовинами, розпочато розслідування

У місті Кремінна Луганської області до лікарні з попереднім діагнозом "харчове отруєння" потрапили п`ятеро неповнолітніх.

Про госпіталізацію вихованців інтернату повідомила прес-служба поліції Луганської області у четвер, 25 листопада.

Попередньо відомо, що уночі вихованці спеціалізованої школи-інтернату відчули себе зле. Дітей, віком від 7 до 10 років почало нудити, підвищилася температура тіла. Вихователі одразу забили на сполох та викликали до закладу медиків "швидкої", які госпіталізували дітей до лікарні.

Подібний випадок стався у середу, 24 листопада, у гімназії, розташованій в селі Дівочки Житомирської області, де 11 дітей отруїлися побутовими хімічними речовинами. Про що інформує прес-центр ГУ Нацполіції в Житомирській області.

Попередньо, один з учнів приніс на уроки пакетик із невідомою речовиною та запевнив однокласників, що це солодкі смаколики. Після того, як інші школярі "посмакували" гостинцем, вони відчули сильне печіння в роті, їх самопочуття погіршилося.

До навчального закладу викликали "швидку", яка доставила неповнолітніх, 2010-2012 років народження, до обласної дитячої лікарні міста Житомира.

Зараз у закладах освіти розпочато перевірки щодо отруєння учнів — там працюють слідчі опергрупи та криміналісти. Також до встановлення всіх обставин інцидентів залучено керівництво Слідчого управління ГУ Нацполіції, представників Держспоживслужби та прокуратуру.

Відтак, за чинним законодавством слідчі внесли відомості щодо вказаного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 325 ККУ (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Також нагадаємо, як чиновники влаштували загальну перевірку шкіл Хмельницького після отруєння майже сотні дітей через те, що місцева влада ніяк не відреагувала на інцидент.