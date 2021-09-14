Чиновники устроят общую проверку школ Хмельницкого после недавнего массового отравления

Местные власти даже не знали об открытом уголовное производстве

После массового отравления школьников в начальной школе Хмельницкого в область с проверкой отправилось руководство Минобразования, Минздрава и даже Офиса Президента. Все потому, что местные власти никак не отреагировала на отравление почти сотни детей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, вспышка пищевого отравления в Хмельницком стала самой массовой с начала года, в то же время местная власть продемонстрировала полное бездействие. По мнению Шкарлета, это ставит под угрозу здоровье детей, их родителей и всего персонала школы.

"По состоянию на 13 сентября, шестой день после вспышки, представители органов местного самоуправления на запрос МОН не могли предоставить исчерпывающей информации о ситуации и даже не владели сведениям об открытом уголовное производство", — отметил он.

Министр образования заявил, что прежде всего будет заслушан отчет об обстоятельствах вспышки кишечной инфекции в школе, а также информацию о состоянии госпитализированных детей.

Кроме того, в Хмельницкой области инициируют проверку всех учебных заведений на предмет санитарного регламента. Это нужно для того, чтобы не допустить массовых отравлений в дальнейшем.

Напомним, массовую вспышку отравления зафиксировали в Хмельницком учебно-воспитательном объединении № 1 "Школа-детский сад". По последним данным, пострадали 92 ребенка — ученики младших классов. Им всем поставили диагноз "острое отравление неустановленной этиологии". Как выяснилось, причиной отравления стал золотистый стафилококк, который обнаружили у четырех работниц столовой.

Как сообщал "Телеграф" ранее, еще одна массовая вспышка отравлений была зафиксирована в гимназии Киева — почти у 200 учеников обнаружили симптомы кишечной инфекции.