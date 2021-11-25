За сутки школьники серьезно отравились сразу в двух регионах Украины: что известно

В обоих случаях дети отравились неизвестными веществами, начато расследование

В городе Кременная Луганской области в больницу с предварительным диагнозом "пищевое отравление" попали пятеро несовершеннолетних.

О госпитализации воспитанников интерната сообщила пресс-служба полиции Луганской области в четверг, 25 ноября.

Предварительно известно, что ночью ученики специализированной школы-интерната почувствовали себя плохо. Детей в возрасте от 7 до 10 лет начало тошнить, повысилась температура тела. Воспитатели сразу забили тревогу и вызвали в учреждение медиков "скорой", которые госпитализировали детей в больницу.

Подобный случай произошел в среду, 24 ноября, в гимназии, расположенной в селе Девочки Житомирской области, где 11 детей отравились бытовыми химическими веществами. О чем сообщает пресс-центр ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Предварительно один из учеников принес на уроки пакетик с неизвестным веществом и заверил одноклассников, что это сладкие вкусности. После того, как другие школьники "попробовали" гостинец, они испытали сильное жжение во рту, их самочувствие ухудшилось.

В учебное заведение вызвали "скорую", доставившую несовершеннолетних, 2010-2012 годов рождения, в областную детскую больницу города Житомира.

Сейчас в учебных заведениях начаты проверки относительно отравления учеников — там работают следственные опергруппы и криминалисты. Также к установлению всех обстоятельств инцидентов привлечены руководство Следственного управления ГУ Нацполиции, представители Госпотребслужбы и прокуратура.

Также в рамках действующего законодательства следователи внесли сведения об указанном факте в Единый реестр досудебных расследований согласно статье 325 УКУ (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Напомним, как чиновники устроили общую проверку школ Хмельницкого после отравления почти сотни детей из-за того, что местные власти никак не отреагировали на инцидент.