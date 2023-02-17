Роковые яйца: в Украине начались вспышки опасной болезни, среди пострадавших известный бизнесмен

Аномальная вспышка сальмонеллеза произошла в Украине

В Украине посетители общепита подхватили серьезное пищевое отравление. Во всех случаях люди ели яйца и заболели сальмонеллезом — острой кишечной инфекцией, которой в этом году в Украине болели чаще обычного.

Как сообщает ТСН, самая большая вспышка произошла в сети кафе в Киеве. Официально в больницу обратились только 5 пострадавших, но по оценкам Госпродпотребслужбы реальное количество больных достигает более 50 — они, скорее всего, лечатся дома. Люди подхватили инфекцию в куриных яйцах, которые ели в сети заведений кафе Honey на Подоле. Инспекторы установили изготовителя этих яиц и сейчас проводят проверку.

Среди пострадавших от вспышки сальмонеллеза есть и известный украинский бизнесмен Андрей Ставницер. Он опубликовал у себя на странице в фейсбуке историю о том, как болел сальмонеллезом:

Недавно я заболел сальмонеллой после завтрака в кафе. Пролежал в больнице 5 дней, из которых 2 дня в принципе не помню. Лихорадка, спазмы, обезвоживание. Минус 7 кг, которых лучше бы не было, — пишет Андрей.

Сам бизнесмен родом из Одессы и по его словам, вспышки болезни произошли в нескольких разных заведениях по Украине. Города он не уточняет:

Из неофициальных источников знаю еще два фокуса в нескольких украинских заведениях. 40+ человек, и это единственные, о которых я знаю. Такое впечатление, что все заведения получили яйца от одного поставщика — "Ясенсвіт". Я не могу сказать это точно, но это то, что я слышал. Очень неприятно, мягко говоря. То есть не хотелось бы почувствовать такую пытку от какого-то яйца пашот, — говорится в сообщении.

По словам руководителя управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, информация, что это именно производитель "Ясенсвіт" привел к отравлению в Киеве — не подтвердилась. Поставщик другой и его сейчас ищут. В то же время, предприниматель удивлен такому заявлению и отмечает, что в службе не знают, в каком городе предприниматель ел зараженные яйца.

Гайз, председатель Госпродпотребслужбы говорит, что с "Ясенсвіт" все хорошо, хотя он не знает где я ел, что я ел или даже в каком городе… что происходит? - пишет он в комментариях под своим сообщением. Некоторые подписчики Андрея говорят, что тоже недавно переболели или слышали о вспышках. Все связывают это с одним изготовителем яиц.

Напомним, что в Украине в связи с войной прогнозировали всплеск инфекций, в том числе и кишечных. К этому, в частности, приведут проблемы с логистикой. Ранее "Телеграф" писал о том, как уберечься от пищевых отравлений.