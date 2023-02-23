"Бізнес Телеграф" поспілкувався з директором компанії, яка ввезла в Україну скандальний сир та з’ясував, на якій сироварні в долині Луари його виготовили.

Резонансна новина про виявлення у французькому сирі Гаперон небезпечної бактерії Listeria monocytogenes днями облетіла українські ЗМІ. Про те, що цей сир був поставлений в Україну, повідомила Держпродспоживслужба, і відразу звернулась до громадян із закликом надати інформацію про наявність цього товару на полицях магазинів.

"Бізнес Телеграф" зміг отримати коментар Наталії Монич, директора компанії "ТД Гурмандіз", яка ввезла в Україну скандальний сир. Вона визнала, що поставка сиру Гаперон відбулась ще 25 грудня, він був закуплений у фірми-посередника Tomas Export SA. Наталія Монич відзначила, що весь товар було оглянуто Ветеринарною службою Франції, яка надала дозвіл на відправку, а обсяг ввезеного сиру зовсім невеликий — лише 3 кілограми 25 грамів.

"Продукція була придбана як зразок. Після огляду сиру було прийнято рішення, що даний продукт не відповідає нашому запиту і в подальшому не буде поставлятись для реалізації на території України", — пояснює директор "ТД Гурмандіз".

Після цього, за словами Наталії Монич, вся партія ввезеного сиру Гаперон була утилізована. Підтверджено це актом утилізації №56 від 01.02.2023. Договір на надання послуг компанія "ТД Гурмандіз" уклала ще 4 січня — тобто за три з половиною тижні до утилізації. Згідно з ним, як стверджує директор, сир утилізовано. Фотографій цього процесу немає, але копії відповідних документів Наталія Монич пообіцяла надати.

Чому відносно невеликий шмат дорогого французького сиру, про небезпечність якого за три тижні до скандалу ще не було нічого відомо, раптом вирішили утилізувати, а не просто з’їсти? Це питання поки що без переконливої відповіді.

В розпорядженні "Бізнес телеграфу" є лист-звернення, який у зв’язку зі скандалом "ТД Гурмандіз" розіслала своїм партнерам. В ньому вказана інша дата поставки — 26 грудня. Також в листі жодним словом не згадується про утилізацію. Вказується лише, що сир Гаперон не поставляли в мережі на території України та іншим клієнтам компанії. Ще одна деталь з листа: продукція була придбана для виявлення потенційної зацікавленості клієнтів у подальших поставках.

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"Подальші дії не потрібні" — Держпродспоживслужба

У столичному управлінні Держпродспоживслужби "Бізнес Телеграфу" повідомили, що спеціалісти служби не виїжджатимуть на перевірку, поки не отримають бодай однієї скарги від споживачів.

У відомстві нам роз’яснили, що "звернулись до суб‘єкта господарювання письмово". Він повинен надати інформацію щодо того, чи була реалізована ця продукція, чи є вона на складі, чи була вона кудись відправлена. Відповідь, як зазначають у службі, "частіше за все суб‘єкт господарювання надає, тому подальші дії не потрібні".

Жан-Люк Женін, власник компанії, яка своїми сирами з бактерією Listeria поставила на вуха всю Європу

У Франції "велике відкликання" через загрозу лістеріозу

"Історія за кожним сиром" — цей слоган компанії Société Laitière de Vichy тепер набув нових відтінків. Французькі сири зі скандальною бактерією зараз розшукують та відкликають з торговельних мереж по всій Європі. Інформація про загрозу поширена через RASFF — міжнародну систему швидкого оповіщення про загрозу здоров'ю, спричинену харчовою продукцією або кормами. Мережа RASFF об’єднує контролюючі органи в сфері безпеки харчової продукції країн ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

У Франції сир Cow Gaperon від бренду Société Laitière de Vichy, заражений бактерією Listeria monocytogenes, зараз відкликається з продажу в масштабах всієї країни. Французька The Connexion повідомляє, що він продавався з 1 жовтня 2022 року по 4 лютого 2023 року в маслоробнях, сироварнях, а також у кількох торговельних мережах, зокрема Grand Frais, Leclerc, Carrefour, Casino, Auchan, Cora та Super U.

Ресурс Franceinfo також додає, що лістерія була виявлена компанією Vichy на своєму виробничому майданчику в селищі Сен-Жюст-ан-Шевале, в Луарі. Там зараз здійснюється дезінфекція.

На сайті компанії-виробника сироварня в селищі Сен-Жюст-ан-Шевале виглядає дуже мило. Саме тут знайшли небезпечну бактерію Listeria.

Лістеріоз, викликаний бактерією Listeria monocytogenes, може з’явитися через вісім тижнів після споживання зараженого продукту. Французам, котрі їли сир виробництва Société Laitière de Vichy, при появі таких симптомів, як головний біль, лихоманка чи біль у м’язах, Уряд рекомендує негайно звернутися до лікаря. За першими симптомами лістеріоз схожий на харчове отруєння. У гострій формі хвороба характеризується ураженням центральної нервової системи, септичними проявами, абортами, маститами. Але може проходити й безсимптомно. Під особливою небезпекою — люди похилого віку та вагітні жінки. Це друга за величиною причина смерті від харчового отруєння у Франції.