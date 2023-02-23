"Бизнес Телеграф" пообщался с директором компании, которая ввезла в Украину скандальный сыр и выяснил, на какой сыроварне в долине Луары его изготовили.

Резонансная новость об обнаружении во французском сыре Гаперон опасной бактерии Listeria monocytogenes на днях облетела украинские СМИ. О том, что этот сыр был поставлен в Украину, сообщила Госпотребслужба, и сразу обратилась к гражданам с призывом предоставить информацию о наличии этого товара на полках магазинов.

"Бизнес Телеграф" смог получить комментарий Натальи Монич, директора компании "ТД"Гурмандиз", которая ввезла в Украину скандальный сыр. Она признала, что поставка сыра Гаперон состоялась еще 25 декабря, он был закуплен у фирмы-посредника Tomas Export SA. Наталья Монич отметила, что весь товар был осмотрен Ветеринарной службой Франции, которая разрешила отправку, а объем ввезенного сыра совсем невелик — всего 3 килограмма 25 граммов.

"Продукция была приобретена в качестве образца. После осмотра сыра было принято решение, что данный продукт не отвечает нашему запросу и в дальнейшем не будет поставляться для реализации на территории Украины", — объясняет директор "ТД Гурмандиз".

После этого, по словам Натальи Монич, вся партия ввозимого сыра Гаперон была утилизирована. Подтверждено это актом утилизации №56 от 01.02.2023г. Договор на оказание услуг компания "ТД Гурмандиз" заключила еще 4 января — то есть за три с половиной недели до утилизации. Согласно ему, как утверждает директор, сыр утилизирован. Фотографий этого процесса нет, но копии соответствующих документов Наталья Монич пообещала предоставить.

Почему относительно небольшой кусок дорогого французского сыра, об опасности которого за три недели до скандала еще не было ничего известно, вдруг решили утилизировать, а не просто съесть? Этот вопрос пока без убедительного ответа.

В распоряжении "Бизнес телеграфа" есть письмо-обращение, которое в связи со скандалом "ТД Гурмандиз" разослало своим партнерам. В нем указана другая дата поставки – 26 декабря. Также в письме ни словом не упоминается об утилизации. Указывается, что сыр Гаперон не поставляли в сети на территории Украины и другим клиентам компании. Еще одна деталь из письма: продукция была приобретена для выявления потенциального интереса клиентов в дальнейших поставках.

Сыр Гаперон наделал шум в Украине

"Дальнейшие действия не нужны" — Госпродслужба

В столичном управлении Госпотребслужбы "Бизнес Телеграфу" сообщили, что специалисты службы не будут выезжать на проверку, пока не получат хотя бы одну жалобу от потребителей.

В ведомстве нам разъяснили, что "обратились к субъекту хозяйствования в письменном виде". Он должен предоставить информацию о том, была ли реализована эта продукция, есть ли она на складе, была ли она куда-то отправлена. Ответ, как отмечают в службе, "чаще всего предприятие предоставляет, поэтому дальнейшие действия не нужны".

Жан-Люк Женин, владелец компании, которая своими сырами с бактерией Listeria поставила на уши всю Европу

Во Франции "большой отзыв" из-за угрозы листериоза

"История за каждым сыром" — этот слоган компании Société Laitière de Vichy теперь приобрел новые оттенки. Французские сыры со скандальной бактерией сейчас разыскивают и отзывают торговые сети по всей Европе. Информация об угрозе распространена через RASFF — международную систему быстрого оповещения об угрозе здоровью, вызванную пищевой продукцией или кормами. Сеть RASFF объединяет контролирующие органы в области безопасности пищевой продукции стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Во Франции сыр Cow Gaperon от бренда Société Laitière de Vichy, зараженный бактерией Listeria monocytogenes, сейчас отзывается с продаж в масштабах всей страны. Французская The Connexion сообщает, что он продавался с 1 октября 2022 года по 4 февраля 2023 года в маслодельных заводах, сыроварнях, а также в нескольких торговых сетях, в частности Grand Frais, Leclerc, Carrefour, Casino, Auchan, Cora и Super U.

Ресурс Franceinfo также добавляет, что листерия была обнаружена компанией Vichy на своей производственной площадке в поселке Сен-Жюст-ан-Шевале, в Луаре. Там сейчас осуществляется дезинфекция.

На сайте компании-производителя сыроварня в поселке Сен-Жюст-ан-Шевале смотрится очень мило. Именно здесь обнаружили опасную бактерию Listeria.

Листериоз, вызванный бактерией Listeria monocytogenes, может появиться через восемь недель после употребления в пищу зараженного продукта. Французам, съевшим сыр производства Société Laitière de Vichy, при появлении таких симптомов, как головная боль, лихорадка или боли в мышцах, Правительство рекомендует немедленно обратиться к врачу. По первым симптомам листериоз похож на пищевое отравление. В острой форме болезнь характеризуется поражением центральной нервной системы, септическими проявлениями, абортами, маститами. Но может проходить и бессимптомно. Под особой опасностью — пожилые люди и беременные женщины. Это вторая по величине причина смерти от пищевого отравления во Франции.