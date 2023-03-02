В Подмосковье потравили жителей дома вместе с тараканами

Жителей дома даже не предупредили

В россии снова произошло массовое отравление. Яд, который предназначался для тараканов, оказал воздействие и на жителей многоэтажки. происшествие случилось в городе Подольске недалеко от москвы.

Как пишут российские СМИ, работники ТЦ "Буратино", расположенного на первом этаже пятиэтажного дома, объявили "войну" тараканам. Около десяти вечера весь дом заполнил едкий запах, люди начали задыхаться. Пять человек отвезли в больницы, остальным оказали помощь на месте.

"Резкий запах пошел из ванны и туалета. У меня сначала резко кашель появился, потом потекли сопли. Маму, сестру, бабушку и дедушку госпитализировали, они до сих пор в больнице. Маленькому мальчику с третьего этажа вызвали реанимацию", — рассказала одна из пострадавших.

Медики диагностировали у пострадавших ангионевротический отек, токсическое действие неуточненного характера и гипертоническую болезнь. Самые тяжелые симптомы – у ребенка. В настоящее время с сотрудниками магазина работает полиция. Никого из жителей не предупреждали о том, что там собираются выводить тараканов.

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