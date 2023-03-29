Война — день 399: тяжелые бои под Бахмутом и ухудшение ситуации близ Авдеевки

Оперативно о главном 29 марта

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 399 дней. Оккупанты могли перебросить подразделения "вагнеровцев" к Авдеевке, где в последнюю неделю враг демонстрирует определенные успехи. Также тяжелой ситуация остается возле Бахмута и Марьинки, а на юге замечено развертывание подразделений российских десантников. Также противник не прекращает тактику ночных ударов с использованием дронов, а местами и авиации.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Португалии сообщили, что три их танка Leopard 2A6 уже прибыли в Украину.

О происходившем 26 марта читайте в материале: Война — день 396: оккупанты штурмуют Бахмут и готовят новое наступление.

Информация за 27 марта доступна в сводке: Война — день 397: оккупанты увязли под Бахмутом и получили новую порцию "бавовны".

С данными за 28 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 398: бои на Донбассе и новая атака беспилотников.