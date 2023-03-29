песков расстроил россиян сроками окончания войны и отбросил переговоры с Украиной

песков прокомментировали сроки окончания войны

Несмотря на то, что владимир путин во время визита лидера Китая положительно высказывался в адрес его "мирного плана", в россии, по всей видимости, не собираются к нему прислушиваться. Вместо этого там собрались воевать до того момента пока цели так называемой "спецоперации" не будут выполнены.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков во время брифинга, передают пропагандисты.

По его словам, не смотря на то, что цели россии могут достигаться различными путями в случае с Украиной политико-дипломатический путь — невозможен, а поэтому в войне они надеются на победу военным путем.

"Мы неоднократно говорили, что цели россии, они могут достигаться различными путями — это политико-дипломатическими или, если политико-дипломатическими в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, военными, то есть, посредством проведения "специальной военной операции" (войны — Ред.). Для россии главное, чтобы были выполнены ее требования: была обеспечена безопасность людей в новых регионах рф и была обеспечена безопасность страны в целом", — говорит песков.

При этом песков поплакался, что война эта будет длится долго, ведь на россию якобы "гибридно" напал целый ряд недружественных стран.

"Если вы имеете в виду войну в широком контексте — это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране. Это надолго", — ответил песков на вопрос о сроках окончания "СВО".

В связи со всем вышесказанным песков призвал россиян сплотиться вокруг царя.

"И здесь нам нужна твёрдость уверенность в себе, целенаправленность единение вокруг президента", — говорит песков.

Напомним, что пока песков говорит о единении вокруг путина в Чечне, например, уже вывешивают плакаты с борцами за независимость и нападают на отделения полиции.