В Чечне посреди ночи произошла стрельба: "кадыровцы" убили двух мужчин

Оппозиционные каналы сообщают, что убитые были местными жителями

В российском Гудермесе (Чеченская республика) поздно вечером были слышны звуки стрельбы, сообщается о том, что "кадыровцы" убили там двух мужчин.

Как информирует telegram-канал Оплот Ичкерии, стрельба была слышна в районе местного кладбища после 23:30 по местному времени (то же, что и по Киеву).

Сообщается, что после инцидента подъезды к городу были перекрыты, а "кадыровцы" стянули туда огромное количество техники.

В настоящее время на улицах видно большое количество вооруженных людей, а местным жителям запрещают покидать свои дома.

При этом после перестрелки на место прибыл лично глава Чечни рамзан кадыров вместе со своим 14-летним сыном Адамом. По версии властей эти же люди устроили накануне стрельбу в Ингушетии.

Впрочем, чеченский блогер и критик кадырова Тумсу Абдурахманов сообщил, что к нему поступает информация о том, что оба убитых мужчины являются местными жителями и к стрельбе в Ингушетии быть причастны не могли.

"Городское кладбище так себе место для диверсии, а вот для убийства похищенных и выдачи этого за спецоперацию по ликвидации особо опасных боевиков – самое то", — написал он.

Напомним, недавно кадыров попытался похвастаться якобы трофейным оружием, которое ему привезли с фронта в Украину. Однако большинство пользователей сети снова больше обратило внимание на его внешний вид, ведь распухшее лицо отнюдь не является проявлением "крепкого здоровья".