У Чечні посеред ночі сталася стрілянина: "кадировці" вбили двох чоловіків

Опозиційні канали повідомляють, що вбиті були місцевими жителями

У російському Гудермесі (Чеченська республіка) пізно ввечері чути звуки стрілянини, повідомляється про те, що "кадировці" вбили там двох чоловіків.

Як інформує telegram-канал Оплот Ічкерії, стрілянину було чути в районі місцевого цвинтаря після 23:30 за місцевим часом (те саме, що й по Києву).

Повідомляється, що після інциденту під’їзди до міста було перекрито, а "кадировці" стягнули туди величезну кількість техніки.

Нині на вулицях видно велику кількість озброєних людей, а місцевим жителям забороняють залишати свої будинки.

При цьому після перестрілки на місце особисто прибув голова Чечні рамзан кадиров разом зі своїм 14-річним сином Адамом. За версією влади, ці ж люди влаштували напередодні стрілянину в Інгушетії.

Втім, чеченський блогер і критик кадиров Тумсу Абдурахманов повідомив, що до нього надходить інформація про те, що обидва вбиті чоловіки є місцевими жителями і до стрілянини в Інгушетії бути причетними не могли.

"Міський цвинтар не є місцем для диверсії, а от для вбивства викрадених і видачі цього за спецоперацію з ліквідації особливо небезпечних бойовиків — саме те", — написав він.

Нагадаємо, нещодавно кадиров спробував похвалитися нібито трофейною зброєю, яку йому привезли з фронту до України. Однак більшість користувачів мережі знову більше звернула увагу на його зовнішній вигляд, адже обличчя, що розпухло, аж ніяк не є проявом "міцного здоров’я".