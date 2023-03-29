У путина под носом возрождается Ичкерия? В Чечне вывесили интересные плакаты (фото)

Все люди на плакатах выступали за независимость Чечни

Пока российский диктатор владимир путин не оставляет своих попыток покорить Украину, у него самого прямо под носом разворачиваются весьма интересные события. В Чечне вывесили плакаты с людьми, которые в разные годы выступали за независимость этого региона, и там же уже нападают на отделения полиции.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский, ссылаясь на российские паблики.

Так, в Чечне появились билборды с портретами местной интеллигенции среди которых: Абдудархман Авторханов, Абузар Айдамиров, Юсуп Темерханов и Хасан Баиев.

Слева направо — Айдамиров получил известность благодаря написанию гимна независимой Ичкерии (Чеченская республика Ичкерия — частично признаное государство, существовавшее после развала СССР на части территории Чечено-Ингусской АССР. Фактически ЧРИ ликвидирована российскими властями в 2000 году после Второй чеченской войны).

Далее идет Темерханов, который, согласно данным следствия, убил полковника Буданова (полковник рф, обвиняемый в изнасиловании чеченской девушки, который был убит в 2011 году) из мести ко всем военнослужащим россии.

Третий, Баиев — это врач-хирург, который во время войны в Чечне спас жизнь Шамилю Басаеву (чеченский полевой командир, повстанец и вице-премьер Ичкерии в изгнании).

Следующий — Авторханов, проживая в Германии был представителем президентов Ичкерии Дудаева и Масхадова.

"Самое интересное там еще впереди", — комментирует эту новость Казанский.

Примечательно, что все это происходит на фоне нападения на отделение РОВД в Чечне. В ночь на 29 марта неизвестные устроили стрельбу, но были убиты "кадыровцами". После инцидента подъезды к городу были перекрыты, стянуто огромное количество техники.

Ранее мы писали, что кадыровского генерала, воевавшего в Украине, отравили.