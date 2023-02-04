Пятьдесят оттенков террора: как путин будет дальше пытаться покорить Украину

Россия будет искать новые способы устрашения гражданского населения Украины

С приближением годовщины начала полномасштабной войны в Украине военные эксперты и аналитики все чаще говорят о возможном повторе "большого наступления" со стороны россии. В основе этих прогнозов — нежелание владимира путина отказываться от своих намерений захватить Украину и любовь диктатора к "сакральным" и символическим датам. В то же время ситуация на фронте демонстрирует реальные возможности российской армии: по состоянию на 3 февраля оккупанты ведут наступательные действия только в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлении, на остальных участках вс рф обороняются и несут большие потери личного состава и военной техники, сообщает Генштаб ВСУ.

Учитывая военную неспособность россии захватить Украину на поле боя, можно предположить, что страна-террорист будет и дальше продолжать практику террора гражданского населения, чтобы посеять в обществе панику и заставить украинцев давить на власть для завершения войны путем мирных переговоров.

"Телеграф" выяснял, к каким, еще не использованным в Украине, средствам террора может прибегнуть россия в ближайшее время.

Террористические средства ведения войны

За считанные недели после полномасштабного вторжения россии в Украину стало понятно, что оккупационные войска не были готовы к тому жесткому сопротивлению, которое оказывали им не только ВСУ, но и гражданское население. Непокорность украинцев в тандеме с низким военным потенциалом вс рф обещала владимиру путину быстрое и позорное поражение в войне, а потому в кремле решили прибегнуть к отработанной практике террора гражданского населения.

Спустя год россия испытала на украинцах, кажется, все виды террора. В оккупированных городах Киевской области оккупанты подвергали мирных жителей пыткам, сексуальному насилию и массовым расстрелам. Жертвами прицельных ракетных атак гражданской инфраструктуры стали сотни жителей Харькова, Винницы, Кременчуга, Херсона, Днепра и других городов.

В результате энергетического террора россии миллионы украинцев четыре месяца подряд живут в условиях регулярных отключений электроэнергии, перебоев водоснабжения и мобильной связи. Государство-террорист не побрезговало даже ядерным шантажем всего мира, захватив украинские АЭС и используя их в качестве прикрытия во время ведения боевых действий.

Авария на АЭС может повлечь за собой ядерную катастрофу

Несмотря на то, что жертвами кровавой кремлевской стратегии стали тысячи гражданских, 459 из которых — дети (это лишь официальные цифры), достичь цели по покорению украинцев владимиру путину так и не удалось. Более того, каждый последующий этап террора стимулировал общество и государство в целом приспосабливаться к новым условиям жизни, а наших западных партнеров — к усилению военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

Арсенал агрессора еще не исчерпан

Рассчитывать на капитуляцию кремля в ближайшее время не стоит, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По словам эксперта, страна-агрессор может попытаться дестабилизировать ситуацию в Украине посредством террористических актов, однако реализовать эти преступные планы будет крайне сложно.

"Их возможности по образованию боевых группировок в Украине для выполнения таких задач сильно ограничены. Кроме того, именно сейчас по всей стране мощно работает наша контрразведка, спецслужбы, СБУ и силовые структуры. Поэтому совершить террористические акты не локального, а глобального масштаба им вряд ли удастся", — объясняет Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу".

На данном этапе войны враг нацелен получить как можно больше информации о критической инфраструктуре Украины, чтобы продолжать террор энергетических объектов, считает военный эксперт. По его словам, для получения данных россия задействует свою агентурную сеть среди местного населения. Таким образом, оккупанты смогут узнать геолокации и координаты размещения энергетических объектов, а также информацию об их состоянии после нанесения ударов.

После объявления нового пакета военной помощи от западных партнеров, в рамках которого Украина все же получит танки Leopard, в кремле снова прибегли к бряцанию оружием. Так, президент рф владимир путин заявил, что предоставлением военной техники Украине коллективный Запад угрожает россии.

"Невероятно, но факт — нам снова угрожают немецкими танками Leopard, воюют руками бандеровцев. Те, кто рассчитывает одержать над россией победу на поле боя, видимо, не понимает, что современная война с нами будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем. Нам есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать", — сказал глава кремля.

В разговоре с журналистами пресс-секретарь путина Дмитрий Песков, прокомментировал слова президента рф, объяснив, что в ответ на поставки оружия в Украину "россия будет полнее задействовать имеющийся у нее потенциал".

В кремле снова прибегли к угрозам

На самом же деле, в россии осталось очень мало вооружения, которое она еще не применила против Украины, говорит Александр Коваленко. По словам эксперта, чтобы удивить украинцев, кроме ядерного оружия, оккупантам остается лишь использование межконтинентальных баллистических ракет и ракетных комплексов "Эльбрус" советского образца, что является маловероятным сценарием.

"Из новейшего вооружения и техники у них остались истребители Су-57, которые пока не заходили в наше воздушное пространство и, я уверен, что не зайдут. Также есть танки Т-14 "Армата", но их тоже вряд ли будут использовать в войне, чтобы не позориться. На этом все, и в ближайшее время российский военно-промышленный комплекс ничего нового предъявить не сможет", — говорит Александр Коваленко.

В том, что владимир путин не остановится в своем кровавом терроре, уверен и политконсультант, президент Развиточного Агентства Исследований и Аналитики "RADA" Дмитрий Васильев. По словам эксперта, кремлевский диктатор до сих пор находится в иллюзиях по поводу своей будущей победы в войне. Уверенности в собственных силах ему добавляет осознание того, что в арсенале вс рф есть ядерное, бактериологическое и химическое оружие. Также глава россии намерен продолжить ракетный террор гражданской инфраструктуры Украины.

В результате атаки на Днепр погибли более 40 человек

"Важно понимать, что путину не нужен исключительно Донбасс, ведь он не выполняет стратегическую задачу. Путин хочет оккупировать всю Украину. Более того, после достижения этой цели, он пойдет дальше. Подтверждением этих намерений являются заявления президента рф о том, что НАТО должно выйти за границы 1997 года, а Германия "до сих пор находится под оккупацией". Западные партнеры должны относиться к этой риторике так же серьезно, как и Украина", — говорит Дмитрий Васильев в комментарии "Телеграфу".

Политолог отмечает: проблема путина заключается в том, что чем активнее он будет пытаться достичь своей цели, тем большее сопротивление будет встречать, теряя военный потенциал своей армии и одновременно усиливая позиции коллективного Запада по поддержке Украины в этой войне.