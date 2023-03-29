У путіна під носом відроджується Ічкерія? У Чечні вивісили цікаві плакати (фото)

Усі люди на плакатах виступали за незалежність Чечні

Поки російський диктатор Вволодимир путін не залишає своїх спроб підкорити Україну, у нього самого прямо під носом розгортаються дуже цікаві події. У Чечні вивісили плакати з людьми, які у різні роки виступали за незалежність цього регіону, і там же уже нападають на відділення поліції.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський, посилаючись на російські паблики.

Так, у Чечні з’явилися білборди з портретами місцевої інтелігенції серед яких: Абдудархман Авторханов, Абузар Айдаміров, Юсуп Темерханов та Хасан Баієв.

Зліва направо — Айдаміров здобув популярність завдяки написанню гімну незалежної Ічкерії (Чеченська республіка Ічкерія — частково визнана держава, яка існувала після розвалу СРСР на частині території Чечено-Інгуської АРСР. Фактично ЧРІ ліквідована російською владою у 2000 році після Другої чеченьскої війни).

Далі йде Темерханов, який, за даними слідства, вбив полковника Буданова (полковник росії, звинувачений у зґвалтуванні чеченської дівчини, який був убитий у 2011 році) з помсти до всіх військовослужбовців росії.

Третій, Баієв — це лікар-хірург, який під час війни у Чечні врятував життя Шамілю Басаєву (чеченський польовий командир, повстанець та віце-прем’єр Ічкерії у вигнанні).

Наступний — Авторханов, проживаючи в Німеччині, був представником президентів Ічкерії Дудаєва і Масхадова.

"Найцікавіше там ще попереду", — коментує цю новину Казанський.

Примітно, що це відбувається на тлі нападу на відділення РВВС у Чечні. У ніч на 29 березня невідомі влаштували стрілянину, але були вбиті "кадировцями". Після інциденту під’їзди до міста було перекрито, стягнуто величезну кількість техніки.

Раніше ми писали, що кадировського генерала, який воював в Україні, отруїли.