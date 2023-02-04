П'ятдесят відтінків терору: як путін буде далі намагатись підкорити Україну

Росія шукатиме нові способи залякування цивільного населення України

З наближенням річниці початку повномасштабної війни в Україні військові експерти та аналітики все частіше говорять про можливий повтор "великого наступу" з боку рф. В основі цих прогнозів — небажання володимира путіна відмовлятися від своїх намірів захопити Україну, та любов диктатора до "сакральних" і символічних дат. Водночас ситуація на фронті демонструє реальні можливості російської армії: станом на 3 лютого окупанти ведуть наступальні дії лише у Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямку, на решті ділянок зс рф обороняються і зазнають великих втрат особового складу та військової техніки, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Враховуючи військову неспроможність росії захопити Україну на полі бою, можна припустити, що країна-терорист буде й надалі продовжувати практику терору цивільного населення, аби посіяти у суспільстві паніку та змусити українців тиснути на владу для завершення війни шляхом мирних переговорів.

"Телеграф" з'ясовував, до яких, ще не використаних в Україні, засобів терору може вдатися росія найближчим часом.

Терористичні засоби ведення війни

За лічені тижні після повномасштабного вторгнення рф в Україну стало зрозуміло, що окупаційні війська не були готові до того жорсткого спротиву, який чинили їм не лише ЗСУ, а й цивільне населення. Непокора українців у тандемі з низьким військовим потенціалом зс рф обіцяла володимиру путіну швидку та ганебну поразку у війні, а тому в кремлі вирішили вдатися до відпрацьованої практики терору цивільного населення.

За рік росія випробувала на українцях, здається, усі види терору. В окупованих містах Київщини окупанти піддавали мирних жителів катуванням, сексуальному насиллю та масовим розстрілам. Жертвами прицільних ракетних атак цивільної інфраструктури стали сотні жителів Харкова, Вінниці, Кременчуга, Херсона, Дніпра та інших міст.

В результаті енергетичного терору рф мільйони українців чотири місяці поспіль живуть в умовах регулярних відключень електроенергії, перебоїв водопостачання та мобільного зв'язку. Держава-терорист не знехтувала навіть ядерним шантажем всього світу, захопивши українські АЕС та використовуючи їх в якості прикриття під час ведення бойових дій.

Аварія на АЕС може спричинити ядерну катастрофу

Попри те, що жертвами кривавої кремлівської стратегії стали тисячі цивільних громадян, 459 з яких — діти (це лише офіційні цифри), досягти мети з підкорення українців володимиру путіну так і не вдалося. Ба більше, кожний наступний етап терору стимулював суспільство та державу загалом пристосовуватися до нових умов життя, а наших західних партнерів — до посилення військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні.

Арсенал агресора ще не вичерпано

Розраховувати на капітуляцію кремля найближчим часом не варто, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За словами експерта, країна-агресор може спробувати дестабілізувати ситуацію в Україні за допомогою терористичних актів, проте реалізувати ці злочинні плани буде вкрай складно.

"Їхні можливості з утворення бойових угруповань в Україні для виконання таких завдань сильно обмежені. Крім того, саме зараз по всій країні потужно працює наша контррозвідка, спецслужби, СБУ та силові структури. Тому скоїти терористичні акти не локального, а глобального масштабу їм навряд чи вдасться", — пояснює Олександр Коваленко в коментарі "Телеграфу".

На даному етапі війни ворог націлений здобути якомога більше інформації про критичну інфраструктуру України, аби продовжувати терор енергетичних об'єктів, вважає військовий експерт. За його словами, для отримання даних росія задіює свою агентурну мережу серед місцевого населення. Таким чином окупанти зможуть дізнатися геолокації та координати розміщення енергетичних об'єктів, а також інформацію щодо їх стану після нанесення ударів.

Після оголошення нового пакету військової допомоги від західних партнерів, в рамках якого Україна все ж отримає танки Leopard, в кремлі знов вдалися до бряцання зброєю. Так, президент рф володимир путін заявив, що наданням військової техніки Україні колективний Захід загрожує росії.

"Неймовірно, але факт — нам знову загрожують німецькими танками Leopard, воюють руками бандерівців. Ті, хто розраховує здобути на росією перемоги на полі бою, мабуть, не розуміє, що сучасна війна з нами буде для них зовсім іншою. Ми свої танки до їхніх кордонів не посилаємо. Нам є чим відповісти, і застосуванням бронетехніки справа не закінчиться. Усі повинні це розуміти", — сказав глава кремля.

У розмові з журналістами прессекретар путіна Дмитро Пєсков, прокоментував слова президента рф, пояснивши, що у відповідь на поставки зброї в Україну "росія буде повніше задіяти наявний у неї потенціал".

В кремлі знов вдалися до погроз

Насправді ж, у росії залишилось вкрай мало озброєння, яке вона ще не застосувала проти України, каже Олександр Коваленко. За словами експерта, щоб здивувати українців, окрім ядерної зброї, окупантам залишається лише використання міжконтинентальних балістичних ракет та ракетних комплексів "Ельбрус" радянського зразку, що є маловірогідним сценарієм.

"З новітнього озброєння та техніки у них залишились винищувачі Су-57, які не поки що не заходили в наш повітряний простір і, я впевнений, що не зайдуть. Також є танки Т-14 "Армата", але їх теж навряд чи будуть використовувати у війні, щоб не ганьбитися. На цьому все, і найближчим часом російський військово-промисловий комплекс нічого нового пред'явити не зможе", — каже Олександр Коваленко.

У тому, що володимир путін не зупиниться в своєму кривавому терорі, впевнений і політконсультант, президент Розвиткової Агенції Досліджень та Аналітики "RADA" Дмитро Васильєв. За словами експерта, кремлівський диктатор досі перебуває в ілюзіях щодо своєї майбутньої перемоги у війні. Впевненості у власних силах йому додає усвідомлення того, що в арсеналі зс рф є ядерна, бактеріологічна та хімічна зброя. Також глава рф має намір продовжити ракетний терор цивільної інфраструктури України.

В результаті атаки на Дніпро загинули понад 40 людей

"Важливо розуміти, що путіну не потрібен виключно Донбас, адже він не виконує стратегічної задачі. Путін хоче окупувати всю Україну. Ба більше, після досягнення цієї мети, він піде далі. Підтвердженням цих намірів є заяви президента рф про те, що НАТО має вийти за кордони 1997 року, а Німеччина "досі знаходиться під окупацією". Західні партнери повинні ставитись до цієї риторики так само серйозно, як і Україна", — каже Дмитро Васильєв в коментарі "Телеграфу".

Політолог зазначає: проблема путіна заключається у тому, що чим активніше він буде намагатися досягти своєї мети, тим більший спротив буде зустрічати, втрачаючи військовий потенціал своєї армії та одночасно з цим посилюючи позиції колективного Заходу щодо підтримки України в цій війні.