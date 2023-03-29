В Украину приедет будущий кандидат в президенты США: известна дата - Politico

Визит запланирован на 3 апреля

В США уже во всю разгорается гонка к предстоящим президентским выборам в 2024 году. Именно в этой связи в нашу страну готовится визит одного из потенциальных кандидатов — бывшего госсекретарь США в администрации президента Дональда Трампа Майка Помпео.

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Помпео приедет в Украину 3 апреля. Отмечается, что визит даст ему возможность, как потенциальному кандидату на выборах, продемонстрировать свою поддержку Украине.

"Для Помпео это возможность продемонстрировать свою поддержку борющейся с россией Украине и отличить себя от таких кандидатов, как Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис", — говорится в материале Politico.

При этом пока неясно, встретится ли Помпео с президентом Украины Владимиром Зеленским и каковым будет его маршрут.

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп отличается скандальными заявлениями по поводу войны в Украине, а также негативно относится к предоставлению помощи нашей стране.

Подобной риторики придерживается и Рон Десантис, который навал войну россии против Украины "территориальным спором", а также считает, что отправлять военную помощь нашей стране — не в интересах Вашингтона.