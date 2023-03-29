В Україну приїде майбутній кандидат у президенти США: відома дата - Politico

Візит заплановано на 3 квітня

У США вже розгорається гонка до майбутніх президентських виборів у 2024 році. Саме у зв’язку з цим до нашої країни готується візит одного з потенційних кандидатів — колишнього держсекретара США в адміністрації президента Дональда Трампа Майка Помпео.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, Помпео приїде до України 3 квітня. Зазначається, що візит дасть йому можливість як потенційному кандидату на виборах продемонструвати свою підтримку Україні.

"Для Помпео це можливість продемонструвати свою підтримку Україні, що бореться з росією, і відрізнити себе від таких кандидатів, як Дональд Трамп і губернатор Флориди Рон Десантіс", — йдеться в матеріалі Politico.

При цьому поки що неясно, чи зустрінеться Помпео з президентом України Володимиром Зеленським і яким буде його маршрут.

Нагадаємо, що колишній президент США Дональд Трамп відрізняється скандальними заявами щодо війни в Україні, а також негативно ставиться до надання допомоги нашій країні.

Подібної риторики дотримується і Рон Десантіс, який навал війну росії проти України "територіальною суперечкою", а також вважає, що відправляти військову допомогу нашій країні не на користь Вашингтона.