В Україну приїде майбутній кандидат у президенти США: відома дата - Politico
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Візит заплановано на 3 квітня
У США вже розгорається гонка до майбутніх президентських виборів у 2024 році. Саме у зв’язку з цим до нашої країни готується візит одного з потенційних кандидатів — колишнього держсекретара США в адміністрації президента Дональда Трампа Майка Помпео.
Про це повідомляє Politico.
За даними видання, Помпео приїде до України 3 квітня. Зазначається, що візит дасть йому можливість як потенційному кандидату на виборах продемонструвати свою підтримку Україні.
"Для Помпео це можливість продемонструвати свою підтримку Україні, що бореться з росією, і відрізнити себе від таких кандидатів, як Дональд Трамп і губернатор Флориди Рон Десантіс", — йдеться в матеріалі Politico.
При цьому поки що неясно, чи зустрінеться Помпео з президентом України Володимиром Зеленським і яким буде його маршрут.
Нагадаємо, що колишній президент США Дональд Трамп відрізняється скандальними заявами щодо війни в Україні, а також негативно ставиться до надання допомоги нашій країні.
Подібної риторики дотримується і Рон Десантіс, який навал війну росії проти України "територіальною суперечкою", а також вважає, що відправляти військову допомогу нашій країні не на користь Вашингтона.