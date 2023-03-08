Віддати частину України щоб закінчити війну: скандальну заяву Трампа не пустили в ефір

Скандальна заява екс-президента США вирізана з ефіру

Колишній президент США Дональд Трамп, який раніше насмішив заявою про завершення війни в Україні, сказав, що дозволив би росії захопити частину України, щоб не допустити війни або зупинити її. За його словами, в Україні є російськомовні території, які можна було б просто віддати росії.

Однак ці заяви було вирізано з ефіру Fox News, де й були сказані, пише Daily Beast. На порталі також опубліковано вирізаний фрагмент заяви, яку можна прослухати.

В інтерв’ю Fox News Трамп заявив, що війни в Україні ніколи не було б, якби він все ще був президентом, т.к. він має "чарівні слова щоб зупинити бойові дії негайно". І все, що потрібно було зробити, це "дозволити росії захопити частини України".

"Я міг би домовитися. У гіршому випадку я міг би укласти угоду, щоби щось захопити, є певні території, які, чесно кажучи, є російськомовними, але ви могли б домовитися", — заявив він.

Також він заявив, що "вмирає набагато більше людей, ніж повідомляється", і цього не відбувалося б під його наглядом. Як пише Daily Beast, ці заяви було вирізано з ефіру Fox News.

"Натомість, незабаром після того, як Трамп каже: "Я міг би вести переговори", звук швидко пропускає близько 30 секунд часу промови, перш ніж відновитися, коли колишній президент повертається до своєї скарги на те, що "Китай більше не поважає Сполучені Штати", — повідомляє видання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Порошенко був готовий віддати Донбас росії. За словами кума путіна віктора медведчука, російський президент відмовився від цього і визнав, що Луганська та Донецька області – це частина України.