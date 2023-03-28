Сбили не все: сколько "птичек" россия направила ночью на Киев и Украину (фото, видео)

Кроме дронов камикадзе враг задействовал разведчиков

Российские оккупанты ночью атаковали Украину беспилотниками. Практически все удалось уничтожить силам ПВО.

Как отмечает Генштаб, враг использовал 15 ударных дронов "Shahed-136". Уничтожить удалось 14. В КМВА сообщили, что возле Киева обнаружили и уничтожили 12 таких беспилотников. Еще три враг направил на Днепропетровщину.

Из-за падения обломков дрона в Святошинском районе загорелось нежилое здание. Это здание магазина. Пожар ликвидирован. Взрывы также слыхали и в Оболонском районе города.

Тушение пожара после падения обломков

Пожарные тушат огонь

В поселке Коцюбинское Бучанского района Киевской области показали обломки одного из дронов. Видео опубликовал глава общины Сергей Даниш.

В Днепропетровской области сбить удалось два беспилотника, сообщают в ОВА. Один — попал в частное предприятие. Начался пожар, который охватил 4 тысячи кв.м. Погасить удалось спустя несколько часов.

Сбитый на Днепропетровщине дрон

Пожар на предприятии

По данным Командования Воздушных сил Украины, атаки Shahed были зафиксированы с северного и юго-восточного направления. Кроме 12 "Shahed-136/131", за ночную атаку был зафиксирован и уничтожен один разведывательный БПЛА "Гранат-4". В воздушных силах поделились видео уничтожения одного из беспилотников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что враг все чаще использует на юге управляемые авиационные бомбы. В течение суток украинские защитники сбили 5 вражеских разведывательных БПЛА разных типов.