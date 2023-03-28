Укр

Сбили не все: сколько "птичек" россия направила ночью на Киев и Украину (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Shahed в небе Новость обновлена 28 марта 2023, 07:35
Shahed в небе

Кроме дронов камикадзе враг задействовал разведчиков

Российские оккупанты ночью атаковали Украину беспилотниками. Практически все удалось уничтожить силам ПВО.

Как отмечает Генштаб, враг использовал 15 ударных дронов "Shahed-136". Уничтожить удалось 14. В КМВА сообщили, что возле Киева обнаружили и уничтожили 12 таких беспилотников. Еще три враг направил на Днепропетровщину.

Из-за падения обломков дрона в Святошинском районе загорелось нежилое здание. Это здание магазина. Пожар ликвидирован. Взрывы также слыхали и в Оболонском районе города.

Бпла Киев
Тушение пожара после падения обломков
Дрон в Святошинском районе
Пожарные тушат огонь

В поселке Коцюбинское Бучанского района Киевской области показали обломки одного из дронов. Видео опубликовал глава общины Сергей Даниш.

В Днепропетровской области сбить удалось два беспилотника, сообщают в ОВА. Один — попал в частное предприятие. Начался пожар, который охватил 4 тысячи кв.м. Погасить удалось спустя несколько часов.

Атака дронов Днепропетровская область
Сбитый на Днепропетровщине дрон
Дроны рф Днепропетровская область
Пожар на предприятии

По данным Командования Воздушных сил Украины, атаки Shahed были зафиксированы с северного и юго-восточного направления. Кроме 12 "Shahed-136/131", за ночную атаку был зафиксирован и уничтожен один разведывательный БПЛА "Гранат-4". В воздушных силах поделились видео уничтожения одного из беспилотников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что враг все чаще использует на юге управляемые авиационные бомбы. В течение суток украинские защитники сбили 5 вражеских разведывательных БПЛА разных типов.

Теги:
#Киевская область #Дроны #Shahed 136