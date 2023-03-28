В Киеве "прилет": после взрыва загорелось здание

Пожар оперативно локализировали

В ночь на 28 марта россияне вновь запустили очередную волну ударных дронов по Украине, а "прилеты" были зафиксированы в двух районах Киева.

Соответствующую информацию обнародовал в своем Telegram-канале столичный городской глава Виталий Кличко.

По его словам, взрывы были слышны в Святошинском и Оболонском районах города, а к месту происшествия уже отправились представители всех необходимых служб.

Кличко добавил, что на месте одного из ударов загорелось помещение магазина.

"Пожарно-спасательные службы работают на месте пожара после взрыва и возгорания здания в Святошинском районе столицы. Пострадавших предварительно нет", — сообщил он.

Стоит отметить, что руководство Воздушного командования "Центр" также обнародовало видео, на котором видно сбитие одного из дронов над поверхностью воды, что развенчивает миф о том, что якобы средства ПВО не могут их там обнаружить.

Как сообщалось ранее, днем 27 марта оккупанты обстреляли ракетами С-300 Славянск, из-за чего по меньшей мере два человека погибли и 29 получили ранения.