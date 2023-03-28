Бахмут, Авдеевка и Марьинка – самые горячие точки на фронте: свежие карты боев в Украине

Враг на юге снизил количество обстрелов, однако чаще использует управляемые авиабомбы

Российские оккупанты могли привлечь отборных наемников из ЧИК "Вагнер" для боевых действий в районе Авдеевки. Такое использование опытных военных могло бы объяснить ограниченные тактические успехи врага в этом районе в последнюю неделю.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны. Отмечается, что россияне также добились определенных успехов вокруг Сватового и в Бахмуте. Враг разворачивает десантников на нескольких направлениях фронта, в том числе на юге Украины.

По данным Генштаба, основные усилия противника сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Отражены 62 атаки врага в сутки, самая сложная ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Лиманском направлении враг наступал вблизи Крахмального, Кременной, Кузьминого, Белогоровки, Верхнекамянского и Берестового. В ISW считают, что враг мог продвинуться в Райгородку (12 км к западу от Сватового).

Карта боевых действий в Луганской и Харьковской области

В Бахмуте русские войска могли продвинуться на северо-западе в пределах АЗОМа. По данным DeepState, бои идут на подступах к центру города. Вагнеровцы на этом направлении поддерживают части регулярной армии РФ. Кроме атак врага на сам город, оккупанты штурмовали также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Озаряновка.

Карта боев в Бахмуте

В окрестностях Авдеевки и самого города продолжаются нападения россиян. Враг атаковал Степное, Авдеевку, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинку. Ситуация в Авдеевке очень опасна – город эвакуируют, закрыли для гражданских. Есть вероятность, что российские войска продвинулись к северу от Новомихайловки, примерно в 10 км к югу от Авдеевки. По данным DeepState, у россиян есть продвижение в Первомайском, идут бои за Каменку.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

На Запорожском направлении россияне могли развернуть силы вдв одной из ОМСБр. Все чаще на юге оккупанты используют управляемые авиационные бомбы. В общей сложности количество обстрелов, в том числе на Херсонщине, немного упало. Украинские войска продолжают наносить удары по районам сосредоточения врага на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" сообщал о взрыве в Мелитополе. Предварительно попали по общежитию для российских военных и полицейских. Ночью россия атаковала Киев дронами.