В Германии хотят выделить миллиарды евро на военную помощь ВСУ: на что пойдут средства

В Германии призывают выделить средства для долгосрочной поддержки ВСУ

Германия планирует существенно нарастить объемы военной помощи для Украины в течение следующих лет.

Об этом говорится в материале Spiegel, а журналисты утверждают, что смогли получить секретное письмо Министерства финансов, которое должно быть доставлено в Бундестаг.

Автором документа числится секретарь министра финансов Флориан Тонкар, который просит депутатов одобрить выделение большего количества средств на помощь Украине, поскольку для этого необходимо одобрение бюджетного комитета.

"В связи с высокими материальными потерями Вооруженных сил Украины необходимы новые поставки материальных средств", — говорится в письме.

Он отмечает, что для устойчивого снабжения ВСУ Германия должна уже сейчас заключить многочисленные договора о закупке.

Речь идет о средствах ПВО, гусеничной бронетехнике и боеприпасов к артиллерии и другим средствам вооружения, которые были переданы Германией.

По данным издания, Берлин выделил на эти цели 2,2 миллиарда евро, однако в 2023 году эта сумма должна вырасти до 5,3 миллиарда. В ближайшие годы общая сумма должна превысить 15 миллиардов евро.

Как сообщалось ранее, в Германии сообщили, что передали Украине все обещанные ею танки Leopard 2, а также около 40 БМП Marder.