У Німеччині хочуть виділити мільярди євро на військову допомогу ЗСУ: на що підуть кошти

У Німеччині закликають виділити кошти для довгострокової підтримки ЗСУ

Німеччина планує суттєво збільшити обсяги військової допомоги для України протягом наступних років.

Про це йдеться в матеріалі Spiegel, а журналісти стверджують, що змогли отримати секретний лист Міністерства фінансів, який має бути доставлений до Бундестагу.

Автором документа вважається секретар міністра фінансів Флоріан Тонкар, який просить депутатів схвалити виділення більшої кількості коштів на допомогу Україні, оскільки для цього потрібне схвалення бюджетного комітету.

"У зв’язку з високими матеріальними втратами Збройних сил України необхідні нові постачання матеріальних засобів", — йдеться у листі.

Він зазначає, що для сталого постачання ЗСУ Німеччина має вже зараз укласти численні договори щодо закупівлі.

Йдеться про засоби ППО, гусеничну бронетехніку та боєприпаси до артилерії та інших засобів озброєння, які були передані Німеччиною.

За даними видання, Берлін виділив на ці цілі 2,2 мільярда євро, проте у 2023 році ця сума має зрости до 5,3 мільярда. Найближчими роками загальна сума має перевищити 15 мільярдів євро.

Як повідомлялося раніше, у Німеччині повідомили, що передали Україні всі обіцяні нею танки Leopard 2, а також близько 40 БМП Marder.