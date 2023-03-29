"Собачьи фляки": в Полтаве громкий скандал вокруг консервов для военных и переселенцев

Предприниматели Полтавы, подозреваемые в изготовлении и поставке некачественных мясных консервов и каш для продовольственного резерва города и нацгвардейцев, предстанут перед судом

"Такие фляки я покупаю на базаре своей собаке. А эти подонки решили собачьи харчи закатать в банки и кормить ими наших детей, ВСУ и переселенцев. За налоги, которые мы платим каждый день даже в эти трудные времена", — так эмоционально один из жителей Полтавы прокомментировал в соцсетях сообщения о начатом следствии по делу о присвоении и растрате имущества полтавскими предпринимателями. Причастные к афере предстали перед судом. А остатки недоброкачественной перловой каши со свининой, которая предназначалась для продрезерва города, будут розданы внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Компания-прокладка, которая зарабатывает на войне

ВПЛ, а также социально незащищенные полтавчане (в общей сложности 72 тысячи человек) должны были получить "фляки" из продрезерва еще в мае прошлого года. На тот момент мэр Александр Мамай анонсировал выдачу продуктовых наборов, в которые должны были войти и некачественные мясные консервы, закупленные на средства местного бюджета у общества с ограниченной ответственностью "Продоптом". Видимо, таким образом Мамай намеревался скрыть огромную аферу с этими закупками во время военного положения. Ведь продовольственный резерв Полтавы начал формироваться только в марте прошлого года и должен был храниться на случай катастрофического развития событий, в частности, окружения города врагом. Но мэр сообщил руководителю областной военной администрации, что срок годности консервов истекает, поэтому их кто-то должен срочно съесть.

Кстати, большую часть средств, выделенных на создание продрезерва, полтавские власти потратили именно на закупку консервов у компании "Продоптом", принадлежащей приближенному к Александру Мамаю бизнесмену Владимиру Сергиенко — 80 тысяч банок консервов мясо-растительных "Каша перловая со свининой" стоимостью 6 млн грн и столько же банок тушеной свинины стоимостью 8,3 млн грн. Конкурентов у крупнейшего поставщика продуктов питания в школы и детсады Полтавы, которым является Сергиенко, конечно, не было, поскольку 28 февраля 2022 года Кабмин разрешил проводить отдельные закупки в условиях военного положения без процедуры торгов и аукциона, независимо от ожидаемой стоимости. Хотя конкурентов у Сергиенко не было и до того.

Здесь стоит совершить небольшой экскурс в не такое далекое прошлое. ООО "Продоптом" было создано 28 мая 2021 года и зарегистрировано на директора Ахтырского мясокомбината Сумской области Владимира Хоменко. Основным видом его деятельности была торговля овощами и фруктами. Но незадолго до начала широкомасштабной войны предприятие внесло изменения в классификатор видов экономической деятельности и переориентировалось на производство мясопродуктов. А буквально за два дня до полномасштабного вторжения российской армии (случайность или просчитанный шаг?) фирма заключила договор с горсоветом на поставку 160 000 банок консервов "Свинина тушеная" и "Каша перловая со свининой" на общую сумму 14,3 млн грн. После этого по неизвестным причинам ООО сменило юридический адрес. (В настоящее время зарегистрировано в Одессе.)

ООО "Продоптом" сменило адрес

Правоохранители заинтересовались этими внезапными изменениями в документах ООО "Продоптом" и выяснили, что это компания-посредник, которая зарабатывает на войне. А мэрия способствует ей в этом, поскольку официально закупила мясные консервы не у ФЛП Сергиенко, а у ООО "Продоптом". Начали разбираться, что к чему.

Работники Госпотребслужбы, нагрянувшие с проверкой на бывший Полтавский мясокомбинат, в производственных цехах которого "Продоптом" наладил выпуск продуктов питания, обнаружили устаревшее оборудование, поврежденные потолок и пол, грибок на стенах и много мух. Происхождение сырья невозможно было установить. Сама же продукция не отвечала государственным нормам и не подвергалась лабораторному контролю.

Цех, где выпускают продукты питания

По заключению Полтавского регионального научно-технического центра стандартизации, метрологии и сертификации, мясные консервы были некачественными (не соответствовали органолептическим и физико-химическим показателям) и несли риски для конечных потребителей. В банках с этикетками "Свинина тушеная" весом 525 граммов каждая содержалась преимущественно жир и хрящи. И таких банок предприниматели успели закатать, согласно договору, 80 тысяч штук!

Сотрудники управления СБУ в Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры провели ряд обысков, по результатам которых было возбуждено уголовное производство. После расследования выяснилось, что "Продоптом" решил не только забить склады продрезерва Полтавы "фляками", но и накормить ими военных Нацгвардии из Киева. В начале апреля прошлого года оно заключило три договора с командованием воинской части на поставку продуктов общей стоимостью 42 миллиона гривен: свинины тушеной, каши гречневой со свининой и каши перловой со свининой. И часть недоброкачественной продукции общей стоимостью более 9,1 миллиона гривен вскоре была доставлена для питания военнослужащим.

В рамках уголовного производства правоохранители провели также следственные действия в коммунальных заведениях города, где хранился продрезерв.

Бережливость по-полтавски: съесть продрезерв, чтобы снова отмыть деньги?

Недавно, 10 марта, Соломенский районный суд Киева рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения директору ООО "Продопром" Владимиру Хоменко. В судебном постановлении, в частности, указано, что у этого должностного лица в период с 28.02.2022, более точное время не установлено, но не позднее 21.04.2022, совместно с не установленными в настоящее время досудебным расследованием лицами, "возник преступный умысел, направленный на незаконное завладение чужим имуществом при заключении двусторонних договоров с воинскими частями Национальной гвардии Украины на поставку различных продуктов питания, в частности консервы мясные и мясо-растительные, которые не соответствуют нормам законодательства в сфере обращения пищевых продуктов, производителем которых является ООО " Продоптом". Владимир Хоменко подозревается в совершении особо тяжкого преступления (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Сейчас суд отказал в ходатайстве прокуратуры о назначении для него залога и отпустил подозреваемого под личное обязательство.

Следствие по данному делу продолжается, прокуратура устанавливает других лиц, причастных к поставкам некачественных продуктов военнослужащим.

Другое уголовное производство, связанное с продажей некачественной консервированной продукции, 7 апреля начнет рассматривать Киевский районный суд Полтавы. Его главным фигурантом является Владимир Сергиенко. Тот самый, что когда-то был в фаворе у бывшего городского головы Александра Мамая. Именно Владимир Сергиенко в свое время основал несколько обществ с ограниченной ответственностью и ФЛП, среди которых и "Продоптом", регулярно получавших заказы от городских властей на поставки продуктов питания в бюджетные и социальные учреждения, в частности школы и детсады, и не только Полтавщины, но и других областей. Сергиенко, а также нескольких связанных с ним предпринимателей будут судить за продажу некачественной продукции военнослужащим Государственной пограничной службы в 2021 году.

Несмотря на то, что Сергиенко постоянно попадает в громкие скандалы с поставкой некачественных продуктов, из-за чего к нему часто наведываются правоохранители, а его регулярно вызывают в суды, это не мешает ему продолжать заниматься бизнесом, а точнее, вымогательством. На всех торгах, как можно проследить на Prozorro, подконтрольные Сергиенко предприятия предлагают гораздо более высокую цену. В частности, в январе этого года только на поставках курятины и свинины для питания школьников и ВПЛ из бюджета города на счет общества "Фудгранд" было переведено более 3,7 миллиона гривен, поскольку килограмм курятины у него стоил 170 гривен, а кило свинины 200! Это на 25 процентов больше, чем можно было приобрести ту же продукцию в заявленном количестве у других участников торгов. Общество, как нетрудно догадаться, де-факто принадлежит Владимиру Сергиенко.

Желая отвести от себя подозрения в недобросовестности, Сергиенко часто открывает новые компании или переименовывает старые. За искажение тендеров на поставки продуктов, в частности, в школы и сады Полтавы, Антимонопольный комитет Украины в октябре 2021 года наложил на него и на большое количество связанных с ним компаний штраф в размере почти 200 млн грн. Ему запретили участвовать в тендерах. Да что с того? Вот и "Продоптом" за день до вынесения определения Соломенским судом Киева по Владимиру Хоменко было переименовано в ООО "Шкарпетки Гермеса" . Теперь у него, конечно, и другой директор. Насчет "шкарпеток" (носков) в названии остается вопрос. А вот Гермес в древнегреческой мифологии – бог торговли, хитрости и воровства. Похоже, это исчерпывающее описание деятельности Владимира Сергиенко.

Ну а пока исполком Полтавского городского совета согласовал раздачу продовольственного резерва города 40 тысячам внутренне перемещенных лиц. (Для социально незащищенных граждан его не хватило, потому что свинина тушеная находится под арестом. Ее судьбу будет решать Одесский хозяйственный суд.) В пакет положат по 2 кг сахара и муки, 2 упаковки озимой пшеничной крупы по 1,8 кг, 2 литра масла, а также… 2 банки консервированной перловой каши со свининой весом 525 граммов каждая от предпринимателя Сергиенко. Интересно, срок ее годности до тех пор не истечет?

На заседании исполкома было решено закупить новые продукты и восстановить продрезерв города.

В настоящее время областная прокуратура пытается через суд вернуть в бюджет Полтавы 8,3 млн грн, которые власти города успели потратить на закупку у компании Владимира Сергиенко некачественной тушенки для продовольственного резерва. Между тем поставщик консервов пытается снять запрет на производство, а горсовет отменить результаты проверки, установившей нарушение требований ГСТУ. Решение ни по одному из исков не вступило в законную силу, а рассмотрение дела по возврату средств вообще передали в Одессу, куда, как уже упоминалось выше, недобросовестный производитель предусмотрительно перевел бизнес.

Фото из открытых источников