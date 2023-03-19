К переселенцам будут приходить с проверками: могут лишить выплат

В Украине проведут проверки переселенцев

После начала российского вторжения многим украинцам пришлось покинуть свои дома и получить статус внутренне-перемещенного лица. Это удостоверение позволяет получить ряд выплат и льгот, однако часть из них могут их вскоре лишиться.

Как информирует пресс-служба Минреинтеграции, это будут делать в случае, если подобные выплаты осуществлялись неправомерно. Для обнаружения подобных случаев будут введены выборочные проверки.

В частности к ВПЛ будут приходить представители министерства, чтобы проверить соответствие месту проживания. Если же его не оказалось на месте в момент визита комиссии, то такому лицу предложат прийти к органам соцзащиты в течение 10 дней.

О визите представители комиссии должны проинформировать заранее.

Человека могут лишить статуса ВПЛ если он:

вернулся на свое место постоянного жительства;

переехал за границу на жительство;

своевременно не сообщил о фактическом изменении места жительства;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продлили ряд социальных выплат для граждан. Некоторым они были продлены автоматически, а части украинцев необходимо обращаться в социальные службы.