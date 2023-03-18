Помощь вынужденным переселенцам: какие льготы предусмотрены в Украине

Какие льготы могут получить ВПЛ

После начала вторжения россии в Украину многим жителям нашей страны пришлось покинуть свои дома и стать внутренними переселенцами. Чтобы помочь им обустроиться на новом месте государство не только помогает им деньгами, но и представляет ряд льгот.

Как говорится в материале Факты ICTV, для того, чтобы получить соответствующие льготы, необходимо сначала зарегистрироваться как ВПЛ и получить подтверждающую это справку.

Льготы для ВПЛ регулируются Законом "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц".

В частности они предусматривают обеспечение равных прав на получение медицинской помощи в государственных и коммунальных учреждениях, а их дети могут быть устроены в учебные заведения за средства госбюджета.

Детям-ВПЛ после завершения военного положения будут предоставлять бесплатное питание, а семьям ВПЛ предусмотрены выплаты ряда соцвыплат. К тому же перемещенные лица могут получить бесплатную правовую помощь.

Беженцы также могут получить помощь по безработице по упрощенной процедуре. Максимальный размер выплат по безработице во время военного положения не может превышать 150% минимальной заработной платы. В 2023 году – это 10 050 грн.

Стоит отметить, что для ВПЛ-предпринимателей действует другой принцип уплаты ЕСВ. То есть на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его окончания штрафные санкции, определенные законом о сборе ЕСВ, не применяются

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что часть украинцев может получить пособие по частичной безработице в размере 3350 гривен. Это касается только некоторых категорий граждан.