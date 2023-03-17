Что делать в случае утери карты для выплаты пенсии: объяснение ПФУ

При утере банковской карты, к которой привязана пенсия, не всегда нужно обращаться в ПФУ

Если пенсионер потерял банковскую карту, то нужно немедленно заблокировать ее. Чтобы продолжить получать пенсии, необходимо сначала обратиться в банк, а по необходимости и в ПФУ.

Об этом рассказали на портале Пенсионного фонда Украины. Сперва утерянную карту нужно заблокировать, чтобы с нее нельзя было снять средства.

Как только пенсионер понял, что его банковская карта потеряна, нужно позвонить на горячую линию банка и сообщить им о произошедшем, чтобы карту заблокировали. Также это можно сделать самостоятельно через приложение интернет-банкинга или непосредственно в отделении банка.

Если банковская карта, к которой привязана выплата пенсий, не найдена, необходимо открыть новую. Заказать ее можно, обратившись в ближайшее отделение банка. Чаще всего, новую карту привязывают к старому банковскому счету, поэтому сообщать новые данные в ПФУ не нужно.

Если же пенсионер хочет изменить счет в банке, перейдя на обслуживание в другой банк, то нужно сообщить об этом органы ПФУ. Для этого необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр Фонда, или же на портале ПФУ подать соответствующее заявление с измененными реквизитами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, на сколько украинцам подняли пенсии в марте. Размеры увеличения выплат колеблются от 100 гривен до 1500 гривен.