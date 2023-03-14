Мартовское повышение пенсий в Украине: кому и на сколько подняли выплаты

Выплата перерассчитаных пенсий производится с 4 марта

С 1 марта в Украине произвели перерасчет пенсионных выплат — были повышены размеры минимальных пенсий и пенсии отдельным категориям граждан. Размеры увеличения выплат составляют – не менее 100 гривен, не больше 1500 гривен.

"Телеграф" разобрался на сколько выросли пенсии в Украине.

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 марта перерасчитано 10,5 млн пенсий, средний размер повышения – 579,10 гривны. Перерасчет был произведен автоматически.

"Размер повышения пенсии каждого конкретного пенсионера в соответствии с этим постановлением определен индивидуально с учетом его личных показателей, в частности закона, согласно которому пенсия назначена, времени назначения пенсии, продолжительности страхового стажа, величины заработной платы, принадлежности к неработающим пенсионерам и к определенной возрастной категории", – говорится в сообщении.

ПФУ информирует, что средний размер пенсии на 1 марта составил 5 219,69 гривны. В сравнении с 1 января средний размер пенсий вырос на 12,9% (на 597,1 гривен).

Увеличение минимальных пенсий:

1,7 млн пенсионеров, достигших возраста 65 лет , не работают , получают пенсию из солидарной системы и имеют полный страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин – до 3120 гривен; средний размер повышения – 385,48 гривны ;

пенсионеров, достигших возраста , , получают пенсию из солидарной системы и имеют полный страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин – ; 0,1 млн пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности (военнослужащие или пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы) – на коэффициент увеличения 1,197.

Увеличение размеров минимальных пенсионных выплат:

0,5 млн пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и более, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, – до 3120 гривен ;

пенсионеров, которым исполнилось получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, – ; 0,3 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, — до 3000 гривен ;

пенсионеров в возрасте получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, — ; 2,1 млн пенсионеров в возрасте до 70 лет , имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лицам с инвалидностью I группы, получающих пенсии из солидарной системы, – до 2760,00 гривны;

пенсионеров в возрасте , имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лицам с инвалидностью получающих пенсии из солидарной системы, – 0,3 млн других категорий неработающих пенсионеров – до 2520,00 гривны.

Отметим, что выплата перерассчитаных пенсий производится с 4 марта в установленные пенсионерам даты.

Напомним, ранее мы писали, почему некоторые украинцы получат всего 100 гривен доплаты во время мартовской индексации пенсий.

Также мы сообщали, что некоторые пенсионеры с марта получат больше остальных.