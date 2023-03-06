Мартовская индексация: стало известно, кому и на сколько повысят пенсии

Индексацию пенсий в Украине проводят уже второй раз за время полномасштабной войны

Индексация пенсий в марте текущего года коснется 10,5 миллионов пенсионеров в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, кому и на сколько повысят пенсии в этом месяце.

По его словам, средний размер выплат у части пенсионеров будет выше 5 тысяч гривен. Пенсии при этом вырастут на 20%. Об этом сообщается на правительственном портале.

"Уже во второй раз за время полномасштабной войны, по инициативе президента Украины, мы проводим индексацию пенсий. Нашли для этого ресурсы. Выполняем свои обязательства. Помогаем тем, кто в этом больше нуждается. Постановление принято и опубликовано", — сказал Шмыгаль.

В марте выплаты повысят для пенсионеров силовых ведомств. Кроме того, повышения пенсий стоит ожидать гражданам, которым они были назначены в период с 2020 по 2022 годы.

"В условиях войны ресурсы государства ограничены. Главным приоритетом остается финансирование нашей обороны. Поэтому было принято решение, что максимальный размер повышения составит 1,5 тысячи гривен. Тогда как минимальное повышение будет 100 грн даже в случае, если по расчету сумма индексации меньше. Это справедливый баланс", – подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что с 1 апреля будет автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Летом индексация коснется пенсионеров-ученых, госслужащих, работников органов местного самоуправления.

Также правительство продолжит программу ежемесячных дополнительных выплат. Таким образом, пенсионеры старше 80 лет будут получать дополнительно 570 гривен. Граждане возрастом от 75 до 80 лет будут получать 456 гривен, и 300 гривен каждый месяц будут получать пенсионеры возрастом от 70 до 75 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Шмыгаль назвал средний размер пенсий в Украине после проведения мартовских индексаций.