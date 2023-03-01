Укр

Часть пенсионеров могут значительно увеличить себе пенсии: кто и как может это сделать

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Деньги
Деньги

Сменив вид пенсии украинцы смогут получать увеличенные выплаты

Некоторые украинские пенсионеры могут существенно увеличить себе выплаты, если перейдут на другой вид пенсии.

Как сообщили в ПФУ, по состоянию на 2023 год можно в 60 лет при наличии 30-летнего стажа, однако если они имеют инвалидность, то они смогут воспользоваться опцией по смене вида выплат.

Отмечается, что люди с инвалидностью II-группы в Украине могут получать до 90% пенсии по возрасту, однако если они продолжат работать, то смогут получить дополнительный стаж, а следовательно и увеличить выплаты.

Этот стаж будет засчитываться с момента установления инвалидности и вплоть до достижения пенсионером 60-летнего возраста. После чего украинец может оформить себе пенсию по возрасту.

Пенсионеры, которые работали после установления инвалидности, получают дополнительные выплаты, существенно влияющие на их пенсию. Их назначают в случае, если такой человек работал по меньшей мере два года до достижения пенсионного возраста.

О конкретных суммах говорить сложно, поскольку формула расчета зависит от среднемесячной зарплаты за последние три года. Однако в любом случае они будут выше стандартной пенсии.

Напомним, с 1 марта в Украине проведена индексация выплат, однако в этом перерасчете есть ряд нюансов, о которых стоит помнить работающим пенсионерам.

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