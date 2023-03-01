Частина пенсіонерів може значно збільшити собі пенсії: хто і як може це зробити

Змінивши вигляд пенсії українці зможуть отримувати збільшені виплати

Деякі українські пенсіонери можуть суттєво збільшити виплати, якщо перейдуть на інший вид пенсії.

Як повідомили у ПФУ, станом на 2023 рік можна у 60 років за наявності 30-річного стажу, проте якщо вони мають інвалідність, то вони зможуть скористатися опцією щодо зміни виду виплат.

Зазначається, що люди з інвалідністю ІІ-групи в Україні можуть отримувати до 90% пенсії за віком, проте якщо вони продовжать працювати, то матимуть змогу отримати додатковий стаж, а відтак і збільшити виплати.

Цей стаж зараховуватиметься з моменту встановлення інвалідності та аж до досягнення пенсіонером 60-річного віку. Після цього українець може оформити собі пенсію за віком.

Пенсіонери, які працювали після встановлення інвалідності, отримують додаткові виплати, які суттєво впливають на їхню пенсію. Їх призначають у разі, якщо така людина працювала щонайменше два роки до досягнення пенсійного віку.

Про конкретні суми говорити складно, оскільки формула розрахунку залежить від середньомісячної зарплати за останні три роки. Однак у будь-якому випадку вони будуть вищими за стандартну пенсію.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні проведено індексацію виплат, однак у цьому перерахунку є низка нюансів, про які варто пам’ятати працюючим пенсіонерам.