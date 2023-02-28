В Україні 1 березня проіндексують пенсії: на скільки та кому

Розмір щомісячних доплат до пенсії залежить від страхового стажу та розміру вже одержуваної пенсії

В Україні з 1 березня очікується індексація пенсій та страхових виплат. Пенсіонери можуть розраховувати на підвищення у розмірі від 100 гривень до 1,5 тисячі гривень.

Про це йдеться у постанові Кабміну України від 24 лютого 2023 р. №168. Важливо відзначити, що індексація пенсій буде проводитись для певної категорії громадян.

Щоб проіндексувати пенсії, буде застосовано коефіцієнт збільшення середньої зарплати у розмірі 1,197. Підвищення пенсії не може перевищувати 1,5 тисячі гривень, але у разі, якщо воно менше 100 гривень, то встановлюється щомісячна доплата у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

У липні 2023 року коефіцієнт індексації становитиме 1,20 для держслужбовців та науковців. Він поширюється на пенсії, призначені до 31 грудня 2022 року.

Кому належить індексація пенсії з 1 березня 2023 року:

українцям, звільненим із військової служби;

працівникам органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейських;

65-річним українцям та старшим, які не працюють і мають страховий стаж мінімум 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Якщо розмір їхньої пенсії не досягає 3120 гривень, то їм належить щомісячна доплата у розмірі суми, що бракує;

80-річні українці та старші з трудовим стажем 25 років мінімум у чоловіків та мінімум 20 років у жінок. Якщо їхня пенсія менша за 3120 гривень, то їм також встановлюються щомісячні виплати у розмірі суми, що бракує;

українці віком від 70 до 80 років зі страховим стажем щонайменше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Якщо їхня пенсія не досягає 3 тисяч гривень, то їм встановлюють щомісячні доплати у розмірі суми, що бракує;

українці, яким не виповнилося 70 років, а їхній страховий стаж не менше 35 років для чоловіків та не менше 30 років для жінок. За умови, що їх пенсія менша за 2760 гривень, то їм належать щомісячні доплати у розмірі суми, що бракує;

іншим особам, які отримують пенсію, не працюють і у яких щомісячний розмір пенсійних виплат не сягає 2520 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії у сумі, яка не вистачає до зазначеного розміру.

Також з 1 березня 2023 року щомісячна компенсаційна виплата особам, у яких розмір пенсійних виплат не досягає розміру середньої заробітної плати, становитиме:

яким виповнилося 80 років та більше, у розмірі до 570 гривень;

яким виповнилося 75 років до моменту досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 гривень;

яким виповнилося 70 років до моменту досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деяких пенсіонерів можуть змусити повернути виплати. Деякі українці одержують нарахування незаконно.