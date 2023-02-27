Частину пенсіонерів можуть змусити повернути гроші: кого це торкнеться

Деякі українці одержують виплати незаконно

Частина українських пенсіонерів буде змушена повернути гроші державі, однак це станеться лише в тому випадку, якщо вони отримували виплати незаконно.

Як інформує Obozrevatel, йдеться про верифікацію всіх виплат, які отримують українці, починаючи із соціальної допомоги та закінчуючи пенсіями.

Проводитиметься вона у три етапи: під час оформлення допомоги, під час її отримання та протягом трьох років після припинення отримання виплат.

Зазначається, що Мінфін автоматично стежитиме за тим, чи не з’явилася в реєстрах інформація, яка може давати підстави припускати, що виплати здійснюються неправомірно. Наприклад, у разі здійснення дорогої покупки.

Якщо така невідповідність буде виявлена, то Мінфін направить запит до Мінсоцу, де й вирішать чи продовжувати здійснювати виплати чи ні.

Якщо виявиться, що людина отримує виплати незаконно, то гроші доведеться повернути. Якщо людина відмовиться це робити, то справа може дійти до суду та конфіскації майна.

Варто зазначити, що пенсіонерам у цьому плані буде трохи простіше, оскільки перевірки зазвичай проводять щодо людей, які виїхали за кордон або перебувають на окупованих територіях.

Як повідомлялося раніше, в Україні розробляють законопроєкт, яким частину пенсіонерів можуть позбавити виплат.